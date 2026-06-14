Craque Neto detona a mediocridade de Ancelotti, Paquetá e Igor Thiago (vídeo)

247 - O comentarista e ex-jogador Craque Neto reagiu com indignação ao empate da seleção brasileira por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

Em vídeo gravado na noite deste sábado (13), Neto criticou diretamente o técnico Carlo Ancelotti, contestou o desempenho de Lucas Paquetá, Igor Thiago e Casemiro, e cobrou a entrada de outros jogadores na equipe.

Com vocês, craque neto sobre a seleção.



“Vai tomar no c# a dancinha do Paquetá, joga porra nenhuma.”



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/e5sou0IGut June 14, 2026

A principal crítica do apresentador foi direcionada à condução de Ancelotti. Para Neto, o treinador italiano errou na escalação inicial e também falhou ao não fazer mudanças capazes de alterar o comportamento da seleção durante a partida.

“Cara, brincadeira esse Ancelotti, né cara? Escala mal o time”, afirmou Neto.

A insatisfação do ex-jogador também atingiu Casemiro. Neto voltou a dizer que já questiona há muito tempo a condição do volante para seguir atuando pela seleção brasileira. “Casemiro: há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola?”, disse.

Lucas Paquetá foi um dos principais alvos da manifestação de Neto. O comentarista criticou duramente o desempenho do meia e ironizou as comemorações associadas ao jogador, em uma fala marcada por irritação.

Neto também questionou a presença de Igor Thiago entre as opções utilizadas por Ancelotti e defendeu a entrada de outros nomes no time. O apresentador cobrou Danilo, Luiz Henrique e Rayan, além de demonstrar inconformismo com a ausência de Endrick durante a partida.

“Ibanez. Igor Thiago. Não. Bota o Danilo Santos. Bota o Danilo, bota o Luiz Henrique, bota o Rayan. O que o Endrick fez para essas pessoas aí? Eu não consigo entender como é que o Endrick não joga, não entra”, afirmou.

O empate contra o Marrocos deixou o Brasil com apenas um ponto na primeira rodada e ampliou as cobranças sobre as escolhas do treinador. Na avaliação de Neto, a seleção não teve resposta adequada a partir do banco de reservas, o que reforçou sua crítica à leitura de jogo de Ancelotti.