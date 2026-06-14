Equador e Costa do Marfim estreiam em duelo pelo Grupo E da Copa do Mundo; confira onde assistir
Seleções se enfrentam neste domingo na Filadélfia após goleada da Alemanha sobre Curaçao na abertura da chave
247 - Costa do Marfim e Equador iniciam suas campanhas na Copa do Mundo neste domingo (14), às 20h, pelo horário de Brasília, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em partida válida pelo Grupo E.
O confronto coloca frente a frente duas seleções que aparecem como candidatas a disputar a segunda força da chave, em um cenário no qual a Alemanha larga como favorita após golear Curaçao por 7 a 1 também neste domingo (14).
O resultado da estreia pode ter peso importante na definição do grupo, especialmente em caso de equilíbrio na pontuação ao fim da primeira fase. Uma vitória logo na rodada inicial pode influenciar diretamente os critérios de desempate e o caminho das duas equipes na competição.
A Costa do Marfim vai a campo com Yahia Fofana; Guéla Doué, Singo, Emmanuel Agbadou e Konan; Bazoumana Touré, Franck Kessié, Seko Fofana e Ousmane Diomande; Elye Wahi e Nicolás Pépé.
O Equador está escalado com Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Ordonez e Hincapié; Moisés Caicedo e Pedro Vite; Alan Minda e Gonzalo Plata; John Yeboah e Enner Valencia.
Além de Costa do Marfim, Equador e Alemanha, o Grupo E conta com Curaçao, estreante em Mundiais. A goleada alemã na abertura da chave aumentou a pressão sobre as demais seleções, que tentam evitar uma largada negativa em um grupo marcado por disputa direta por classificação.