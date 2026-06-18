EUA apreendem mais de 50 drones perto da Copa

247 - Autoridades dos Estados Unidos apreenderam mais de 50 drones nas proximidades de locais ligados à Copa do Mundo da Fifa desde o início dos jogos, em uma ação de segurança que envolve estádios e eventos para torcedores. O relato foi divulgado pela Reuters.

O secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, afirmou nesta quinta-feira que agências norte-americanas intensificaram a fiscalização contra drones em áreas da Copa do Mundo de 2026, torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A medida ganhou destaque após uma operação em Kansas City. Na quarta-feira, uma força conjunta formada por equipes federais e municipais interceptou oito drones durante eventos relacionados ao Mundial no Kansas City Stadium e no Festival dos Torcedores da Fifa.

A Administração Federal de Aviação proibiu o uso de drones durante partidas da Copa do Mundo da Fifa de 2026 e em eventos voltados aos torcedores em todo o território dos Estados Unidos. A decisão busca reduzir riscos em áreas de grande circulação e reforçar o controle de segurança nos locais de competição.

A presença de drones nas imediações de estádios e fan fests tornou-se uma preocupação adicional para as autoridades norte-americanas. A Copa mobiliza grandes contingentes de torcedores, delegações, funcionários, voluntários e equipes de segurança em várias cidades-sede.

A edição de 2026 marca a primeira Copa do Mundo com 48 seleções. As equipes foram divididas em 12 grupos, com quatro participantes em cada chave. O formato ampliado aumentou o número de partidas e também ampliou a operação logística e de segurança nos três países-sede.

Os Estados Unidos recebem parte importante da competição e concentram diversos jogos e eventos paralelos. A proibição de drones vale para partidas oficiais e atividades relacionadas aos torcedores, o que inclui áreas de convivência organizadas pela Fifa.

A ação em Kansas City mostrou a atuação integrada entre autoridades locais e federais. A interceptação dos oito drones ocorreu no mesmo dia em que a cidade recebeu atividades ligadas à Copa no estádio e no festival destinado ao público.

A segurança aérea de baixa altitude virou parte central do planejamento em grandes eventos esportivos. Drones podem gerar riscos à integridade de torcedores, jogadores e equipes técnicas, além de ameaçar a operação de transmissões, deslocamentos e protocolos de emergência.

A Copa do Mundo de 2026 ocorre em três países pela primeira vez. Estados Unidos, Canadá e México dividem a organização do torneio, que reúne seleções de todos os continentes e atrai grande atenção internacional.

O Brasil está no grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti. A seleção brasileira disputa a primeira fase em uma chave que combina tradição, força física e histórias distintas no futebol mundial.

Lista de convocados

Goleiros

Do Liverpool, Alisson; do Grêmio, Weverton; e do Fenerbahçe, Ederson.

Defensores

Do Flamengo, Alex Sandro; da Juventus, Bremer; do Flamengo, Danilo; do Zenit, Douglas Santos; do Arsenal, Gabriel Magalhães; do Al-Ahli, Ibañez; do Flamengo, Léo Pereira; e do PSG, Marquinhos.

Meio-campistas

Do Newcastle, Bruno Guimarães; do Manchester United, Casemiro; do Botafogo, Danilo; do Al-Ittihad, Fabinho; do Flamengo, Lucas Paquetá; e do Atalanta, Éderson.

Atacantes

Do Lyon, Endrick; do Arsenal, Gabriel Martinelli; do Brentford, Igor Thiago; do Zenit, Luiz Henrique; do Manchester United, Matheus Cunha; do Santos, Neymar; do Bournemouth, Rayan; do Real Madrid, Vinicius Júnior; e do Barcelona, Raphinha.

Veja os grupos da Copa

Grupo A: México, Coreia do Sul, África do Sul e República Tcheca, classificada na repescagem.

Grupo B: Canadá, Suíça, Catar e Bósnia, classificada na repescagem.

Grupo C: Brasil, Escócia, Marrocos e Haiti.

Grupo D: Estados Unidos, Austrália, Paraguai e Turquia, classificada na repescagem.

Grupo E: Alemanha, Equador, Costa do Marfim e Curaçao.

Grupo F: Holanda, Tunísia, Japão e Suécia, classificada na repescagem.

Grupo G: Bélgica, Nova Zelândia, Egito e Irã.

Grupo H: Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Grupo I: França, Noruega, Senegal e Repescagem Intercontinental 2, Bolívia ou Iraque.

Grupo J: Argentina, Jordânia, Argélia e Áustria.

Grupo K: Portugal, Colômbia, RD Congo e Uzbequistão.

Grupo L: Inglaterra, Panamá, Croácia e Gana.