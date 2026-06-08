Fifa escala trio brasileiro para apitar jogo de abertura da Copa 2026

247 - A Fifa anunciou nesta segunda-feira (8) a escala de arbitragem para os primeiros jogos da Copa do Mundo de 2026 e colocou o Brasil em posição de destaque logo na abertura da competição. De acordo com o Metrópoles, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi escolhido para comandar a partida inaugural do torneio.

O confronto entre México e África do Sul será disputado nesta quinta-feira (11), às 16h, na Cidade do México. Ao lado de Wilton, estarão os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia, formando um trio brasileiro responsável por conduzir o primeiro jogo do Mundial.

Prestígio da arbitragem brasileira

A escolha da Fifa reforça o reconhecimento internacional da arbitragem brasileira. Além dos três profissionais escalados para a abertura da competição, outros representantes do país também foram convocados para atuar durante o torneio.

Para a partida inaugural, o quadro de arbitragem será completado pelo paraguaio Juan Gabriel Benitez, que atuará como quarto árbitro. Já o sistema de árbitro de vídeo (VAR) ficará sob responsabilidade do colombiano Nicolas Gallo.

Fifa divulga escalas dos primeiros jogos

A entidade também confirmou as equipes de arbitragem para os demais confrontos da rodada inicial da Copa do Mundo.

Ainda na quinta-feira (11), às 23h, Coreia do Sul e República Tcheca se enfrentam em Guadalajara, sob o comando do árbitro egípcio Amin Mohamed.

Na sexta-feira (12), a programação prevê mais dois jogos. Às 16h, em Toronto, Canadá e Bósnia e Herzegovina entram em campo com arbitragem do argentino Facundo Tello.

Mais tarde, às 22h, em Los Angeles, os Estados Unidos estreiam diante do Paraguai. O confronto terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.

As demais escalas da competição ainda não foram divulgadas pela Fifa.

Dez brasileiros no Mundial

Ao todo, dez brasileiros foram convocados pela Fifa para trabalhar na Copa do Mundo de 2026. Entre os árbitros principais selecionados estão Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, nomes que representarão a arbitragem nacional na principal competição do futebol mundial.