Exames apontam boa evolução de Neymar, mas retorno aos treinos segue indefinido

247 - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta segunda-feira (8) que o atacante Neymar apresentou evolução positiva no tratamento da lesão na panturrilha direita. Segundo a entidade, exames de ressonância magnética apontaram que a recuperação ocorre dentro dos parâmetros previstos pela equipe médica. As informações são do jornal O Globo.

Os resultados foram considerados satisfatórios pela comissão médica da Seleção Brasileira. Apesar disso, o jogador seguirá o cronograma de recuperação e preparação física estabelecido anteriormente, sem previsão de integração aos treinamentos com o restante do elenco.

Com isso, a presença de Neymar na estreia do Brasil na Copa do Mundo, marcada para sábado (13), diante do Marrocos, segue improvável. A avaliação médica atual não indica condições para que o camisa 10 esteja disponível para a partida.

Situação médica

O resultado dos exames também reduziu a preocupação da CBF com a necessidade de uma eventual substituição no elenco. A entidade trabalha com a continuidade do tratamento do atleta e não considera, neste momento, a possibilidade de corte antes da estreia da equipe.

Na sexta-feira (5), o técnico Carlo Ancelotti havia afirmado que a avaliação médica realizada nesta segunda-feira poderia ajudar a definir a incorporação de Neymar ao grupo ao longo da semana. O novo boletim, porém, manteve a cautela em relação ao retorno do atacante.

Neymar se recupera de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Em razão do problema físico, ele ficou fora do amistoso contra o Egito no último sábado e não viajou com a delegação para Cleveland, permanecendo em trabalho intensivo de fisioterapia.

Histórico da lesão

O atacante já havia desfalcado a Seleção no amistoso diante do Panamá, disputado no Maracanã. Na ocasião, acompanhou a partida do banco de reservas e esteve ao lado do grupo durante a preparação.

Inicialmente, o Santos classificou o problema físico como um edema na panturrilha. A lesão ocorreu na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, partida marcada por um erro no procedimento de substituição que impediu o retorno do jogador ao gramado enquanto recebia atendimento médico.

Posteriormente, exames realizados pela Seleção detectaram uma lesão de grau 2, diagnóstico considerado mais grave do que o informado anteriormente pelo clube. A informação foi divulgada pelo médico Rodrigo Lasmar em 28 de maio, quando foi estimado um período de recuperação entre duas e três semanas.

Caso não entre em campo antes da estreia no Mundial, Neymar iniciará a competição sem ter atuado sob o comando de Carlo Ancelotti. Sua última partida pela Seleção Brasileira ocorreu em outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo.