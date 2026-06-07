Entenda a lesão grau três que deixou Wesley fora da seleção brasileira na Copa

247 – As dores que fizeram o treinador Carlo Ancelotti tirar o lateral-direito Wesley da lista de convocados para a Copa do Mundo são chamadas de lesão grau três no adutor, com recuperação estimada que pode passar de oito semanas, prazo incompatível com a estreia da seleção brasileira no Mundial de 2026, marcada para daqui a seis dias. As informações foram publicadas pelo Portal G1.

O lateral-direito da Roma foi cortado após sentir dores durante a partida entre Brasil e Egito, disputada no sábado (6). Ele precisou ser substituído e chorou no banco de reservas. Exames de imagem realizados na sequência confirmaram uma lesão grau três no músculo adutor da coxa esquerda.

O diagnóstico praticamente inviabiliza a participação do jogador na Copa do Mundo de 2026. Esse tipo de lesão exige período de recuperação superior a oito semanas, podendo chegar a 12 semanas nos casos mais graves. A estimativa citada para o retorno aos campos é de cerca de 40 dias, ainda assim distante do calendário imediato da seleção.

Lesão no adutor afasta Wesley da Copa

A lesão ocorreu no músculo adutor, região localizada na parte interna da coxa e fundamental para movimentos de mudança de direção, arrancadas, chutes, equilíbrio e desaceleração. No futebol, esse grupo muscular é exigido repetidamente em ações de alta intensidade.

De acordo com o médico especialista em medicina do esporte Carlos Eduardo Viterbo, lesões musculares estão entre as ocorrências mais comuns no futebol. Ele explicou que elas são classificadas em três níveis, de acordo com a gravidade da ruptura das fibras.

No grau 1, há uma ruptura microscópica, que não é visível a olho nu, mas pode ser detectada por ressonância magnética. O tempo de recuperação costuma variar de duas a quatro semanas. No grau 2, ocorre uma ruptura parcial das fibras, com lesão visível e recuperação estimada entre quatro e oito semanas. Já o grau 3, caso de Wesley, representa a ruptura total do músculo e pode exigir cirurgia em algumas situações.

Por que Wesley não terá tempo de recuperação

O principal obstáculo para Wesley é o calendário. A seleção brasileira estreia em seis dias, e a Copa do Mundo é uma competição curta, com jogos em sequência e pouco intervalo para recuperação física. Mesmo que a lesão não comprometa a carreira do atleta a longo prazo, o retorno antes da cicatrização completa aumentaria o risco de agravamento.

Viterbo alertou para o perigo de antecipar a volta aos gramados em casos desse tipo. "Se o paciente voltar antes da recuperação, ele vai lesionar de novo. No primeiro movimento que exige explosão ou estiramento muscular maior, ele vai se machucar de novo", afirmou.

A necessidade de explosão muscular, arrancadas e movimentos bruscos torna inviável a presença de um jogador com lesão grau três em uma competição de alta intensidade. Por isso, mesmo sem indicação obrigatória de cirurgia em todos os casos, o afastamento é considerado necessário para evitar nova ruptura.

Caso lembra lesão de Neymar

A lesão de Wesley é do mesmo tipo da enfrentada por Neymar. A diferença é que o atacante já vinha em processo de recuperação havia mais tempo. Esse fator pesa diretamente na possibilidade de retorno antes do início de um torneio.

Quanto mais cedo o tratamento começa, maiores são as chances de o atleta chegar em condições de jogo. No caso de Wesley, porém, a confirmação da lesão ocorreu a poucos dias da estreia do Brasil, reduzindo drasticamente qualquer possibilidade de recuperação segura.

Com o corte, a seleção brasileira perde uma opção para a lateral direita às vésperas do início da Copa do Mundo. A decisão médica segue o entendimento de que o retorno prematuro poderia colocar o jogador em risco e comprometer sua recuperação.

Veja agora o calendário da seleção brasileira e os grupos da competição:

Fase de grupos: jogos do Brasil

Brasil x Marrocos

Data: 13 de junho.

Horário: 19h, pelo horário de Brasília.

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Brasil x Haiti

Data: 19 de junho.

Horário: 21h30, pelo horário de Brasília.

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

Brasil x Escócia

Data: 24 de junho.

Horário: 19h, pelo horário de Brasília.

Local: Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

Convocados da seleção brasileira

Goleiros

Alisson, do Liverpool.

Ederson, do Fenerbahçe.

Weverton, do Grêmio.

Defensores

Alex Sandro, do Flamengo.

Bremer, da Juventus.

Danilo, do Flamengo.

Douglas Santos, do Zenit.

Gabriel Magalhães, do Arsenal.

Ibañez, do Al-Ahli.

Léo Pereira, do Flamengo.

Marquinhos, do PSG.

Wesley, da Roma.

Meio-campistas

Bruno Guimarães, do Newcastle.

Casemiro, do Manchester United.

Danilo, do Botafogo.

Fabinho, do Al-Ittihad.

Lucas Paquetá, do Flamengo.

Atacantes

Endrick, do Lyon.

Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Igor Thiago, do Brentford.

Luiz Henrique, do Zenit.

Matheus Cunha, do Manchester United.

Neymar, do Santos.

Raphinha, do Barcelona.

Rayan, do Bournemouth.

Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Grupos da competição

GRUPO A: África do Sul, República Tcheca, México e Coreia do Sul;

GRUPO B: Bósnia, Canadá, Catar e Suíça;

GRUPO C: Marrocos, Brasil, Haiti e Escócia;

GRUPO D: Paraguai, Estados Unidos, Austrália e Turquia;

GRUPO E: Curaçao, Alemanha, Costa do Marfim e Equador;

GRUPO F: Japão, Holanda, Suécia e Tunísia;

GRUPO G: Egito, Bélgica, Irã e Nova Zelândia;

GRUPO H: Cabo Verde, Espanha, Arábia Saudita e Uruguai;

GRUPO I: Senegal, França, Iraque e Noruega;

GRUPO J: Argélia, Argentina, Áustria e Jordânia;

GRUPO K: RD Congo, Portugal, Uzbequistão e Colômbia;

GRUPO L: Croácia, Inglaterra, Gana e Panamá.

