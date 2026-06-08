Neymar fica fora da estreia do Brasil na Copa do Mundo

247 - A seleção brasileira não deverá contar com Neymar na estreia da Copa do Mundo, marcada para o próximo dia 13 de junho, contra o Marrocos. Exames realizados nesta segunda-feira (8) apontaram evolução no tratamento do atacante, mas ainda insuficiente para liberá-lo para a primeira partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti. Segundo o UOL, os resultados dos exames indicaram uma "boa evolução em seu tratamento", embora o jogador ainda precise de mais tempo para concluir o processo de recuperação.

Evolução não deve acelerar retorno

A avaliação médica reforça que, salvo uma recuperação excepcional nos próximos dias, Neymar permanecerá fora da lista de relacionados para o confronto de abertura da seleção brasileira na competição.

A comissão técnica e o departamento médico têm adotado uma postura cautelosa em relação ao retorno do camisa 10, considerado uma das principais referências da equipe. O objetivo é evitar qualquer risco de agravamento do quadro físico do atleta durante a disputa do torneio.

Expectativa é de retorno na segunda rodada

Apesar da ausência praticamente confirmada na estreia, a expectativa dentro da seleção é de que Neymar possa voltar a ficar à disposição na sequência da Copa do Mundo. A previsão atual é que o atacante tenha condições de ser relacionado para o segundo compromisso do Brasil na competição, marcado para o dia 19 de junho, diante do Haiti, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos.

Até lá, o jogador seguirá cumprindo o cronograma de recuperação estabelecido pela equipe médica, enquanto a comissão técnica acompanha diariamente sua evolução para definir o momento mais seguro para o retorno aos gramados.