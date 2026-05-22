Galvão Bueno é internado em São Paulo para cirurgia na coluna

247 - O narrador Galvão Bueno foi internado nesta sexta-feira (22), em São Paulo, para realizar uma cirurgia na coluna. O procedimento está previsto para sábado (23). Nas redes sociais, o apresentador publicou um vídeo para explicar o motivo da cirurgia e tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde. As informações são do SBT News.

Segundo Galvão, um problema na região lombar afetou sua perna esquerda, o que levou à necessidade do procedimento cirúrgico. De acordo com ele, a cirurgia deve ser simples e o período estimado de recuperação é de cinco dias.

A expectativa é que Galvão retorne rapidamente às atividades profissionais. No dia 7 de junho, ele embarca para os Estados Unidos para acompanhar a cobertura da Copa do Mundo de 2026.