Galvão viraliza nas redes após detonar Neymar: "Ele não pode fazer isso" (vídeo)

247 - A derrota do Santos para o Fluminense reacendeu o debate em torno de Neymar, que protagonizou mais um episódio polêmico ao deixar o campo fazendo um gesto com o dedo na orelha. A repercussão se ampliou após o jogador publicar um desabafo nas redes sociais, o que motivou críticas públicas do narrador Galvão Bueno durante um programa no SBT.

As declarações do apresentador foram exibidas em programa da emissora e repercutiram amplamente. Ao comentar a postagem de Neymar, Galvão contestou o tom da mensagem e fez uma comparação com dificuldades enfrentadas pela população brasileira. “Ele não pode falar isso, ele não pode fechar aqui com essa frase: ‘Não tem ser humano que aguente’. Neymar, me perdoe… Não tem ser humano que aguente ficar sem emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa para os filhos. Não tem ser humano que aguente não conseguir colocar os filhos na escola”, disse Galvão.

A fala foi uma resposta direta ao texto publicado pelo atacante após o jogo. Em sua manifestação, Neymar reagiu às críticas recebidas pelo gesto em campo e demonstrou incômodo com o que classificou como exagero nas reações. “Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA! Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente“, escreveu Neymar nas redes sociais.

O episódio ocorreu em meio a um momento de pressão sobre o jogador, que vem sendo alvo frequente de críticas por suas atitudes dentro e fora de campo. O gesto ao deixar o gramado foi interpretado por parte do público como uma provocação, o que contribuiu para ampliar a repercussão negativa após o resultado da partida.

A resposta de Galvão Bueno reforça a divisão de opiniões em torno do comportamento do atleta. Enquanto parte dos torcedores defende o direito do jogador de reagir às críticas, outros consideram que figuras públicas de grande visibilidade devem lidar com maior cautela diante da exposição e da responsabilidade social.