Há 72 anos, começava a Copa de 1954, recordista em média de gols por partida

247 - Em 16 de junho de 1954, a Suíça recebia a abertura da quinta edição da Copa do Mundo. O torneio entraria para a história como o Mundial com a maior média de gols já registrada: 5,38 por partida, índice que permanece insuperável. A competição também marcou uma inovação importante na cobertura esportiva, ao se tornar a primeira Copa transmitida pela televisão, ainda que o alcance das imagens ainda fosse restrito.

A edição reuniu 16 seleções em um formato incomum. As equipes foram distribuídas em quatro grupos, mas cada uma disputava apenas duas partidas na primeira fase, sem enfrentar todos os adversários da chave. Em caso de igualdade na classificação, a definição das vagas era feita por jogos de desempate, modelo que diferenciou aquele Mundial das edições posteriores.

O grande destaque antes mesmo do início da competição era a Hungria de Ferenc Puskás. Invicta havia mais de quatro anos, a seleção húngara era considerada a mais forte do mundo naquele período e chegou ao torneio como ampla favorita ao título. Em campo, confirmou essa condição com uma campanha ofensiva e dominante.

Na fase de grupos, a Hungria goleou a Alemanha Ocidental por 8 a 3, resultado que reforçou a impressão de superioridade da equipe. Nas quartas de final, eliminou o Brasil por 4 a 2 em um confronto marcado por entradas duras, expulsões e tensão generalizada. A partida ficaria conhecida como a “Batalha de Berna” e se tornaria um dos episódios mais turbulentos da história das Copas.

A decisão, disputada em 4 de julho, mudou o rumo daquela edição. Mesmo derrotada com facilidade pelos húngaros na primeira fase, a Alemanha Ocidental voltou a enfrentá-los na final e venceu por 3 a 2, de virada. O resultado, que ficou conhecido como o “Milagre de Berna”, deu aos alemães o primeiro título mundial de sua história e encerrou a longa invencibilidade da Hungria.

Para o Brasil, a Copa de 1954 ficou marcada pela eliminação nas quartas de final e pela repercussão negativa do confronto contra os húngaros. Já a artilharia do torneio terminou com Sándor Kocsis, da Hungria, autor de 11 gols.

Realizada no país que abriga a sede da FIFA, a edição suíça ocorreu em um momento de reorganização do futebol europeu no pós-guerra. A conquista da Alemanha Ocidental ganhou significado para além do esporte, sendo associada por historiadores ao processo de reconstrução simbólica do país após a Segunda Guerra Mundial.