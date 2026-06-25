Holanda vence a Tunísia e avança em primeiro no Grupo F

KANSAS CITY, Missouri, 25 de junho (Reuters) - A Holanda garantiu o primeiro lugar do Grupo F da Copa do Mundo com uma vitória tranquila por 3 a 1 sobre a Tunísia nesta quinta-feira, aproveitando-se de mais uma atuação repleta de erros de um adversário cujo torneio desastroso chegou a um fim apropriado.

O início foi desastroso para a Tunísia, com Ellyes Skhiri desviando o cruzamento de Denzel Dumfries para o próprio gol logo aos três minutos. Brian Brobbey ampliou a vantagem holandesa quatro minutos depois, quando Virgil van Dijk cabeceou a bola para o meio da área, deixando Brobbey com um gol fácil de perto após uma jogada ensaiada bem trabalhada.

O tunisiano Hazem Mastouri diminuiu o placar com uma cabeçada certeira após um escanteio aos 54 minutos, mas Jan Paul van Hecke marcou oito minutos depois, quando desviou o escanteio cobrado por Tijjani Reijnders no primeiro poste, com a bola desviando na cabeça de Anis Slimane antes de entrar no gol.

A derrota da Tunísia encerrou uma campanha desastrosa, marcada por pesadas derrotas para a Suécia e o Japão, e pela demissão do técnico Sabri Lamouchi após apenas uma partida.

Reportagem de Lori Ewing; Edição de Toby Davis