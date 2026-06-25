Japão segura empate contra a Suécia e enfrentará o Brasil no mata-mata

247 - O Japão empatou com a Suécia por 1 a 1 nesta quinta-feira (25), em Dallas, nos Estados Unidos, e confirmou vaga na fase de mata-mata da Copa do Mundo. Com o resultado, a seleção japonesa terminou em segundo lugar no grupo F e será a adversária do Brasil na fase de 16-avos de final.

No AT&T Stadium, os japoneses abriram o placar no segundo tempo, com Daizen Maeda, mas viram Anthony Elanga igualar a partida pouco depois, em uma finalização de fora da área.

A equipe japonesa chegou aos cinco pontos na chave, dois a menos que a Holanda, que venceu a Tunísia por 3 a 1 e ficou com a liderança do grupo. Com isso, os Samurais Azuis cruzarão com a Seleção Brasileira, primeira colocada do grupo C, na próxima etapa da competição.

A Suécia, mesmo sem vencer na rodada, também conseguiu avançar no Mundial. A seleção europeia passou adiante como uma das melhores terceiras colocadas do torneio.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos do segundo tempo. Em jogada bem construída pelo Japão, Ritsu Doan tabelou com Ao Tanaka e encontrou Daizen Maeda em boa condição dentro da área. O atacante recebeu livre e finalizou na saída do goleiro Jacob Widell Zetterström para colocar os japoneses em vantagem.

A reação sueca veio rapidamente. Aos 17 minutos, Anthony Elanga recebeu pela direita, cortou a marcação e bateu colocado, no canto da meta defendida por Zion Suzuki, deixando tudo igual em Dallas.

Na reta final, a Suécia pressionou em busca da virada, mas Suzuki fez duas defesas importantes e garantiu o empate que manteve o Japão no caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo.