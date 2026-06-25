Alex Escobar deixa cobertura da Copa após mal-estar ao vivo

247 - O jornalista Alex Escobar, de 51 anos, anunciou que está fora da cobertura da Copa do Mundo após passar mal durante uma participação ao vivo no programa Encontro, da TV Globo, na segunda-feira (22). O apresentador teve um pico de pressão enquanto entrava no ar diretamente dos Estados Unidos e chamou a atenção do público ao demonstrar dificuldade para falar e concluir frases.

Em publicação feita nas redes sociais na noite de quinta-feira (25), Escobar explicou que realizou exames médicos nos Estados Unidos e afirmou que, embora nada grave tenha sido identificado, decidiu interromper sua participação na cobertura do Mundial.

“Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos Estados Unidos, não me sinto seguro para seguir”, escreveu o apresentador.

O episódio ocorreu durante uma entrada ao vivo no Encontro, quando Escobar apresentou sinais de mal-estar diante das câmeras. A dificuldade de comunicação do jornalista, que não conseguia completar algumas frases, provocou preocupação entre espectadores e repercutiu nas redes sociais.

A decisão de deixar a cobertura ocorre como medida de cautela após o pico de pressão registrado durante o programa. Escobar vinha participando da cobertura da Copa pela Globo nos Estados Unidos, país-sede da competição.

Apesar do susto, segundo o próprio apresentador, os exames realizados não apontaram um quadro grave. Ainda assim, ele optou por não continuar no trabalho durante o torneio, priorizando a segurança diante do mal-estar recente.