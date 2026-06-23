Inglaterra encara Gana pela liderança do Grupo L da Copa do Mundo

247 - A Inglaterra enfrenta Gana nesta terça-feira (23), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções chegam ao confronto embaladas por vitórias na estreia e disputam posição de destaque na chave.

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo, SBT, SporTV, N Sports, CazéTV, no YouTube, e Ge TV, no Globoplay. O duelo também terá acompanhamento em tempo real.

A seleção inglesa iniciou sua campanha no Mundial com uma vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Harry Kane marcou duas vezes, enquanto Jude Bellingham e Marcus Rashford completaram o placar para a equipe comandada por Thomas Tuchel. Pelo lado croata, Martin Baturina e Petar Musa fizeram os gols.

Em busca do bicampeonato mundial, a Inglaterra chega à segunda rodada com um ataque que mostrou eficiência logo na estreia. A provável escalação tem Pickford; Reece James, Konsa, Marc Guéhi e Spence; Elliot Anderson, Declan Rice e Jude Bellingham; Noni Madueke, Gordon e Harry Kane.

Gana também começou a Copa do Mundo com vitória. A seleção africana derrotou o Panamá por 1 a 0 em uma partida equilibrada, decidida por Caleb Yirenkyi. O resultado colocou a equipe em condição direta de disputa na parte de cima do Grupo L.

Sob o comando de Carlos Queiroz, Gana deve ir a campo com Asare; Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah; Thomas Partey, Yirenkyi e Sibo; Ayew, Iñaki Williams e Semenyo.

Onde assistir Inglaterra x Gana

TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports.

Streaming: CazéTV, no YouTube, e Ge TV, no Globoplay.

Tempo real: acompanhamento lance a lance.

Ficha técnica de Inglaterra x Gana

Data: terça-feira (23).

Horário: 17h, de Brasília.

Local: Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos.

Fase: segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026.