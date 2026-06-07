James Rodríguez pede desculpas à filha de Gustavo Petro

247 - O capitão da seleção colombiana, James Rodríguez, pediu desculpas a Antonella Petro, filha do presidente Gustavo Petro, depois da repercussão de um vídeo em que aparece sem atender a um pedido de foto feito por ela durante a cerimônia de despedida da equipe antes da viagem para a Copa do Mundo.

A situação ganhou grande repercussão nas redes sociais e também foi destacada pela imprensa colombiana. Nas imagens que circularam, Antonella tenta se aproximar do camisa 10 para registrar uma foto, enquanto o jogador segue cumprimentando outras pessoas presentes no evento oficial.

Após a polêmica, James enviou uma mensagem privada à filha do presidente colombiano para tentar esclarecer o episódio. O conteúdo foi compartilhado pela própria Antonella Petro. Na conversa, o atleta demonstrou disposição para reparar o ocorrido e prometeu que o registro ainda será feito. “Aquela foto vai [acontecer]!”, escreveu James Rodríguez.

O jogador também se ofereceu para enviar uma camisa oficial da seleção colombiana a Antonella. Na mensagem, ele perguntou onde poderia entregar o uniforme, gesto interpretado como uma tentativa de encerrar o mal-estar provocado pelo vídeo.

A cerimônia de despedida da seleção colombiana contou com a presença do presidente Gustavo Petro, que participou da homenagem aos atletas antes da viagem para a Copa do Mundo. Durante o evento, o chefe de Estado entregou aos jogadores sombreros vueltiao, chapéus tradicionais considerados um dos principais símbolos culturais da Colômbia.

Depois da solenidade, os atletas cumprimentaram autoridades e integrantes da comitiva oficial. Foi nesse momento que a cena envolvendo Antonella Petro e James Rodríguez foi registrada. O episódio provocou críticas de internautas, que interpretaram a atitude do jogador como descortesia.

Na mensagem enviada posteriormente, James também agradeceu o apoio recebido e fez um apelo por união em torno da seleção colombiana durante a disputa do Mundial. Segundo o jogador, este é o momento de os colombianos deixarem diferenças de lado e apoiarem a equipe nacional.

A repercussão do caso ocorre em meio à expectativa pela participação da Colômbia na Copa do Mundo, com James Rodríguez novamente no papel de uma das principais lideranças do grupo. O gesto de aproximação com Antonella Petro buscou reduzir a controvérsia e recolocar o foco na preparação da seleção para o torneio.