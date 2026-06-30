Marrocos elimina Holanda nos pênaltis e enfrentará o Canadá nas oitavas da Copa do Mundo

247 – O Marrocos está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida dramática contra a Holanda, a seleção marroquina venceu por 3 a 2 nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, e agora enfrentará o Canadá na próxima fase do Mundial.

As informações são do The Athletic, do New York Times, que acompanhou em tempo real a partida e classificou o confronto como um jogo “ridículo, ridículo, ridículo” de futebol, em razão da sucessão de emoções, erros e viradas psicológicas na disputa de pênaltis.

No tempo regulamentar, a Holanda abriu o placar com Cody Gakpo, mas o Marrocos buscou o empate com Issa Diop. A igualdade persistiu durante a prorrogação, levando a decisão para as penalidades máximas.

A disputa de pênaltis foi marcada por um roteiro incomum. Pela Holanda, Koopmeiners e Weghorst converteram suas cobranças, enquanto Kluivert, Timber e Crysencio Summerville desperdiçaram. Pelo Marrocos, El Aynaoui e Hakimi perderam, mas Rahimi, Talbi e Ismael Saibari marcaram.

O goleiro marroquino Yassine Bounou teve papel decisivo ao defender a cobrança de Summerville. Em seguida, coube a Saibari assumir a responsabilidade do pênalti decisivo. Ele bateu rasteiro, no canto esquerdo, superando o goleiro Verbruggen e garantindo a classificação marroquina.

Segundo o relato do The Athletic, a cobrança de Saibari foi “clínica” e colocou o Marrocos entre as 16 melhores seleções da Copa. A publicação também destacou o caráter caótico da disputa: quatro pênaltis foram desperdiçados, um deles bateu na trave, outro passou por situação curiosa ao ser defendido por Verbruggen antes de acabar entrando, e Bounou ainda apareceu para salvar sua equipe no momento mais tenso.

A eliminação representa uma enorme frustração para a Holanda, tradicional potência do futebol mundial e historicamente marcada por campanhas fortes em Copas, mas também por traumas em decisões. O The Athletic observou que chamou atenção o fato de a equipe holandesa, que tem Ruud van Nistelrooy em sua comissão técnica — um dos grandes cobradores de pênalti de sua geração —, ter apresentado tantas dificuldades nas cobranças.

Do lado marroquino, a vitória confirma a força de uma seleção que vem se consolidando como uma das equipes mais competitivas do futebol internacional. Depois de resistir à pressão holandesa e mostrar equilíbrio emocional nos momentos decisivos, o Marrocos volta a fazer história no Mundial.

A classificação foi celebrada com explosão de alegria pelos torcedores marroquinos presentes no estádio. Agora, a seleção terá pela frente o Canadá, em duelo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, o Marrocos mantém vivo o sonho de repetir ou superar campanhas históricas e reforça o peso do futebol africano no cenário mundial. Para a Holanda, resta a frustração de uma queda precoce em uma disputa de pênaltis caótica, que ficará marcada como uma das mais dramáticas desta Copa.