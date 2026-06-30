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      Apostador perde R$ 845 mil ao cravar eliminação do Brasil na Copa

      Seleção derrotou o Japão por 2 a 1, de virada, com gol nos acréscimos, e garantiu vaga nas oitavas de final

      Apostador perde R$ 845 mil ao cravar eliminação do Brasil na Copa (Foto: Annegret Hilse/Reuters)
      Selo Fonte Preferida no Google do Brasil 247

      247 – Um homem perdeu US$ 162,5 mil, o equivalente a cerca de R$ 845 mil, ao confiar na eliminação da Seleção Brasileira diante do Japão, na partida disputada nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo de 2026. A informação foi divulgada pela plataforma de apostas Kalshi FC, segundo a RT Brasil.

      De acordo com a plataforma, ele investiu a alta quantia acreditando que o Brasil não venceria a equipe japonesa. Caso seu prognóstico se confirmasse, receberia até US$ 625 mil (cerca de R$ 3,2 milhões). O desfecho da partida, porém, foi exatamente o oposto do esperado.

      No Estádio de Houston, a seleção comandada por Carlo Ancelotti mostrou capacidade de reação e venceu o Japão por 2 a 1, de virada, assegurando a classificação para as oitavas de final do Mundial.

      Os japoneses abriram o placar ainda no primeiro tempo, com Kaishu Sano, aumentando a pressão sobre o Brasil. Na etapa final, Casemiro empatou aos 11 minutos e recolocou a equipe na disputa pela vaga.

      A classificação veio apenas nos acréscimos. Gabriel Martinelli aproveitou assistência de Bruno Guimarães para marcar o gol da vitória, encerrando qualquer esperança de sucesso da aposta milionária feita contra a seleção brasileira.

      Com o resultado, o Brasil avançou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 e enfrentará o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), em Dallas.

      Além de garantir a permanência da equipe no torneio, a virada brasileira chamou atenção pelo impacto financeiro sobre uma das maiores apostas registradas antes da partida, evidenciando os riscos envolvidos em prognósticos esportivos de alto valor.

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