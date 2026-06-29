Paraguai elimina a Alemanha nos pênaltis e faz história na Copa
Após empate por 1 a 1, seleção sul-americana vence nos pênaltis e elimina uma das favoritas do mundial
247 - O Paraguai protagonizou uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026 ao eliminar a Alemanha nos pênaltis e garantir vaga nas oitavas de final da competição. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, a equipe sul-americana levou a melhor nas penalidades graças à atuação decisiva do goleiro Orlando Gill, que defendeu duas cobranças e comandou a classificação histórica.
Enciso abre o placar para o Paraguai
O primeiro tempo terminou com vantagem paraguaia. Aos 41 minutos, Miguel Almirón encontrou Matías Galarza pela direita. O meia cruzou na medida para Julio Enciso, que subiu mais alto que a defesa alemã e cabeceou para o fundo das redes, colocando a seleção sul-americana em vantagem antes do intervalo.
O gol coroou uma atuação disciplinada do Paraguai, que soube aproveitar uma das melhores oportunidades criadas na etapa inicial.
Alemanha reage e domina a segunda etapa
Logo aos oito minutos do segundo tempo, a Alemanha empatou. Florian Wirtz levantou a bola na área e Kai Havertz apareceu livre para cabecear sem chances para Orlando Gill.
Após o empate, os alemães passaram a controlar a posse de bola e intensificaram a pressão ofensiva. Havertz voltou a assustar em outra cabeçada defendida por Gill, enquanto Leroy Sané e Joshua Kimmich buscaram alternativas para superar a bem postada defesa paraguaia.
Mesmo acuado em vários momentos, o Paraguai conseguiu neutralizar boa parte das investidas da seleção europeia e levou o empate até o fim do tempo regulamentar.
VAR impede a virada alemã na prorrogação
Na prorrogação, a Alemanha chegou a comemorar a virada. Após cobrança de escanteio de Brown, Jonathan Tah cabeceou para o gol. Entretanto, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar a jogada e anulou o lance ao identificar falta de Anton sobre o goleiro Orlando Gill, mantendo o placar em 1 a 1.
Orlando Gill decide a classificação
A decisão ficou para os pênaltis, e Orlando Gill voltou a ser protagonista. O goleiro defendeu as cobranças de Kai Havertz e Woltemade, garantindo a vitória do Paraguai e uma classificação histórica às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Agora, a seleção paraguaia aguarda o vencedor do confronto entre França e Suécia, marcado para esta terça-feira (30), às 18h, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, para conhecer seu próximo adversário no torneio.