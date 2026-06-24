Marrocos encara Haiti de olho na liderança do grupo C

247 -Marrocos e Haiti se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela terceira rodada do grupo C da Copa do Mundo, em duelo que pode levar a seleção marroquina à liderança da chave e marca a despedida haitiana do torneio.

A partida terá transmissão ao vivo pela Cazé TV, no YouTube e no Disney+, no mesmo horário em que Brasil e Escócia também entram em campo pela rodada decisiva do grupo.

Com quatro pontos, Marrocos ocupa a segunda colocação da chave. A equipe tem a mesma pontuação do Brasil, que aparece à frente pelo saldo de gols. Na estreia, os marroquinos empataram com a seleção brasileira por 1 a 1. Depois, venceram a Escócia por 1 a 0 e se colocaram em boa posição na disputa por uma vaga na próxima fase.

Uma vitória convincente sobre o Haiti pode deixar Marrocos no topo do grupo C, a depender do resultado de Brasil x Escócia. O cenário torna o confronto em Atlanta decisivo para as pretensões da equipe africana, que chega pressionada a transformar seu controle de jogo em maior eficiência ofensiva.

O técnico Mohamed Ouahbi reconheceu que a seleção precisa melhorar o aproveitamento das chances criadas, mas afirmou que o grupo mantém tranquilidade para corrigir o problema.

“Obviamente desperdiçamos algumas oportunidades, como acontece com qualquer equipe. Há muito tempo precisamos de várias chances para marcar gols. Trabalhamos nisso e, mentalmente, permanecemos tranquilos. Não estamos alarmados. Vemos as intenções nos treinamentos, vemos as intenções durante os jogos e percebemos que os jogadores querem evoluir. Vamos melhorar nesse aspecto. Não considero isso um problema. Falaremos sobre isso novamente mais tarde, mas tenho certeza de que vamos evoluir nesse quesito”, declarou o treinador.

Do outro lado, o Haiti entra em campo já eliminado. A seleção haitiana ainda pode alcançar três pontos, mas não tem mais chance de avançar, pois perderia no confronto direto para a Escócia, que venceu o duelo entre as duas equipes por 1 a 0 na primeira rodada.

Apesar da eliminação, a partida tem peso simbólico para o Haiti. A seleção voltou a disputar uma Copa do Mundo após 52 anos e ainda tenta conquistar seu primeiro ponto nesta edição. Na rodada anterior, os haitianos foram derrotados pelo Brasil por 3 a 0.

Marrocos x Haiti: dados do jogo

Data: quarta-feira (24).

Horário: 19h, de Brasília.

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

Competição: Copa do Mundo, terceira rodada do grupo C.

Onde assistir: Cazé TV, no YouTube e no Disney+.

Provável escalação de Marrocos

Bounou; Hakimi, Halhal, Riad e Eddine; Amrabat, El Aynaoui e El Khannouss; Brahim Diaz, El Kaabi e Ismael Saibari.

Provável escalação do Haiti

Placide; Duverne, Ricardo Adé, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Bellegarde, Casimir e Providence; Isidor e Joseph.

Últimos resultados

Sexta-feira (19): Escócia 0 x 1 Marrocos, pela Copa do Mundo.

Sexta-feira (19): Brasil 3 x 0 Haiti, pela Copa do Mundo.