Seleção brasileira tem três jogadores pendurados antes de duelo com a Escócia

247 - O Brasil entra em campo contra a Escócia nesta quarta-feira (24), às 19h, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, com três jogadores em situação de alerta disciplinar: Casemiro, Ibañez e Douglas Santos.

Os três atletas da seleção brasileira já receberam um cartão amarelo na competição e, caso sejam novamente advertidos diante dos escoceses, ficarão suspensos para o primeiro compromisso do Brasil no mata-mata.

A situação exige atenção da comissão técnica, especialmente porque o confronto marca o encerramento da participação brasileira na primeira fase. Uma nova advertência a qualquer um dos três jogadores transformaria o alerta em desfalque imediato para a etapa eliminatória.

Casemiro, um dos nomes mais experientes do elenco, está entre os pendurados e pode se tornar baixa em um momento decisivo da competição. Ibañez e Douglas Santos também vivem a mesma condição disciplinar antes da partida contra a Escócia.

Pelo regulamento da Copa do Mundo, os cartões amarelos são zerados em dois momentos: no início da segunda fase e nas quartas de final. Assim, os jogadores pendurados precisam evitar uma nova punição nesta quarta-feira (24) para não comprometerem a presença no primeiro jogo eliminatório da seleção brasileira.

O duelo contra a Escócia, portanto, não envolve apenas a disputa esportiva pela rodada final do grupo, mas também a necessidade de administrar riscos disciplinares antes da fase mais decisiva da Copa.