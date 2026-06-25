México atropela República Tcheca, fecha fase de grupos com 100% e terá mata-mata no Azteca

247 – O México confirmou sua força como anfitrião da Copa do Mundo de 2026 e encerrou a fase de grupos com campanha perfeita. Já classificada e com a liderança do Grupo A garantida antes da última rodada, a seleção mexicana venceu a República Tcheca por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), em Guadalajara, chegou aos nove pontos e eliminou os europeus do Mundial.

As informações são da ESPN, que destacou também a participação simbólica de Guillermo “Memo” Ochoa nos minutos finais da partida. Aos 40 anos, o goleiro entrou no segundo tempo e registrou presença em sua sexta Copa do Mundo, consolidando ainda mais sua imagem como um dos personagens mais marcantes da história recente do futebol mexicano.

México confirma favoritismo e mantém campanha perfeita

Mesmo sem depender do resultado para avançar, o México entrou em campo disposto a confirmar o bom momento diante de sua torcida. A equipe já havia assegurado a primeira colocação da chave, mas não diminuiu o ritmo diante de uma República Tcheca pressionada pela necessidade de vitória e sem margem para erro.

A resistência tcheca durou apenas até o início do segundo tempo. Depois de uma primeira etapa sem gols, o México acelerou a partida e construiu a vitória em sequência. Mateo Chávez abriu o placar aos 10 minutos da etapa final. Seis minutos depois, Julián Quiñones ampliou, deixando os donos da casa em situação confortável e praticamente encerrando qualquer possibilidade de reação europeia.

Nos acréscimos, Álvaro Fidalgo completou a festa mexicana. Aos 48 minutos do segundo tempo, o meio-campista aproveitou rebote e marcou o terceiro gol, sacramentando o triunfo por 3 a 0 e levando ao delírio a torcida presente em Guadalajara.

Ochoa entra em campo e reforça marca histórica

Um dos momentos mais celebrados da partida ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo, quando Guillermo Ochoa entrou no lugar de Tala Rangel. Reserva nesta edição, o goleiro foi ovacionado ao participar de mais uma partida de Copa do Mundo.

Ochoa está em sua sexta Copa, marca rara no futebol mundial. Ele participou das edições de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, tendo atuado em quatro delas: 2014, no Brasil; 2018, na Rússia; 2022, no Qatar; e agora 2026, no México.

A entrada do goleiro deu ainda mais simbolismo à vitória mexicana. Em casa, diante de sua torcida, Ochoa voltou a vestir a camisa da seleção em um Mundial e ajudou a transformar uma partida já resolvida em um momento de celebração nacional.

República Tcheca se despede sem vencer

Para a República Tcheca, a derrota confirmou uma campanha decepcionante. A seleção europeia terminou na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, sem nenhuma vitória e sem conseguir reagir no momento decisivo da chave.

A equipe chegou à última rodada ainda com esperanças, mas precisava de uma combinação de resultados e, sobretudo, de uma atuação competitiva diante dos anfitriões. Em campo, porém, foi dominada após o intervalo e acabou castigada pela eficiência mexicana.

Com o resultado, os tchecos se despedem da Copa do Mundo de 2026 ainda na primeira fase, enquanto o México avança embalado, com três vitórias em três jogos e forte apoio popular.

Grupo A termina com México líder e África do Sul classificada

A vitória confirmou os 100% de aproveitamento do México no Grupo A. A seleção terminou a primeira fase com nove pontos, seguida pela África do Sul, que avançou na segunda colocação com quatro pontos.

A Coreia do Sul encerrou sua participação com três pontos, enquanto a República Tcheca ficou na última posição, com apenas um ponto conquistado.

Classificação final do Grupo A:

México – 9 pontos

África do Sul – 4 pontos

Coreia do Sul – 3 pontos

República Tcheca – 1 ponto

Próximo jogo será no Estádio Azteca

Líder do Grupo A, o México ainda aguarda a definição de seu adversário na fase de 16 avos de final. A seleção enfrentará um dos terceiros colocados classificados, em confronto que será confirmado após o encerramento dos demais grupos.

A data e o local, no entanto, já estão definidos. O México voltará a campo na terça-feira, 30 de junho, às 22h, pelo horário de Brasília, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

O palco carrega forte simbolismo para a seleção mexicana e para a história das Copas. Jogar no Azteca, diante de sua torcida, reforça o peso emocional da campanha dos anfitriões, que chegam ao mata-mata com confiança elevada e uma campanha impecável na primeira fase.

Brasil também já conhece parte de seu caminho

A ESPN também destacou o desenho do chaveamento da Copa do Mundo de 2026, que começa a se formar com o fim da fase de grupos. Entre as seleções já classificadas com posição definida estão Alemanha, Estados Unidos, México, Argentina, Suíça, Canadá, Brasil, Marrocos e África do Sul.

A seleção brasileira terminou o Grupo C na liderança, com sete pontos, após vencer a Escócia por 3 a 0 na última rodada. O Brasil enfrentará o segundo colocado do Grupo F na fase de 16 avos de final, em partida marcada para 29 de junho, às 14h, em Houston, nos Estados Unidos.

Marrocos, que também somou sete pontos no Grupo C, ficou na segunda posição pelo saldo de gols. A equipe africana venceu o Haiti por 4 a 2 na rodada final e avançou ao mata-mata.

Argentina e outras favoritas aguardam definições

A Argentina, liderada por Lionel Messi, também já sabe que avançará como primeira colocada do Grupo J. O adversário argentino será o segundo colocado do Grupo H, chave que ainda envolve seleções como Espanha, Uruguai, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Além da fase de 16 avos de final, a Copa do Mundo seguirá com oitavas, quartas, semifinais e a grande decisão, marcada para 19 de julho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

No caso mexicano, a campanha perfeita aumenta a expectativa em torno da seleção anfitriã. Com três vitórias, torcida mobilizada e um mata-mata em casa, o México chega à próxima fase em seu melhor momento na competição.

Vinícius Jr. brilha pelo Brasil e repercute na imprensa internacional

A rodada também teve destaque para a atuação de Vinícius Jr. na vitória do Brasil sobre a Escócia. O atacante marcou dois gols no triunfo por 3 a 0 e foi apontado por jornais espanhóis e argentinos como um dos grandes nomes da seleção brasileira nesta Copa.

Segundo a ESPN, o camisa 7 finalizou cinco vezes no gol, acertou cinco dribles em sete tentativas e ainda criou duas chances claras para companheiros. A atuação levou veículos como Marca, Mundo Deportivo, AS e Olé a destacarem o protagonismo do atacante.

O Marca escreveu: "Os torcedores escoceses explodiram em comemoração, na esperança de que a profecia de uma cartomante brasileira (de que naves espaciais de Raticulín viriam abduzir alguns jogadores de futebol, incluindo Vini e Neymar) se concretizasse. Mas não. Vini é estratosférico, mas ainda mantém os pés no chão".

Já o Mundo Deportivo afirmou: "De fato, havia um marciano no Hard Rock Stadium: Vinícius, que continua a justificar a confiança que Ancelotti depositou nele como líder do Brasil. Vinícius exibiu todo o seu repertório, incluindo suas comemorações de dança características".

O jornal AS apontou a necessidade de o Real Madrid renovar com o atacante: "O Real Madrid tem um problema bem-vindo: renovar o contrato de Vinícius e, se possível, antes da próxima partida do Brasil na Copa do Mundo. O clube não pode deixar escapar esse Vinícius".

O argentino Olé também destacou o peso do atacante na campanha brasileira: "Para começar, a confirmação de Vinícius Júnior como um jogador de classe mundial capaz de causar estragos a qualquer momento e que, mais uma vez, foi um fator chave além dos três gols (um anulado) que marcou contra a Escócia".

Com México embalado, Brasil em alta e Argentina à espera de seu adversário, o mata-mata da Copa do Mundo de 2026 começa a ganhar forma com grandes seleções confirmando favoritismo e ampliando a expectativa para a fase decisiva.