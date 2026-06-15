O desabafo de Endrick com Neymar revelado por leitura labial (vídeo)

247 - O jogador Endrick Moreira de Sousa desabafou com Neymar Jr após ficar no banco na estreia do Brasil e não ser utilizado por Carlo Ancelotti no empate da Seleção Brasileira por 1 a 1 com o Marrocos, pela Copa do Mundo. O atacante de 19 anos demonstrou incômodo por não entrar em campo, mesmo em um jogo no qual o Brasil buscava a virada.

A cena ganhou repercussão após uma dublagem labial exibida pela TV Globo no Fantástico, neste domingo (14). Segundo a Itatiaia, Endrick foi flagrado em conversa com Neymar no banco de reservas durante a partida e deixou transparecer a frustração por não ter sido acionado.

No registro, o atacante aparece ao lado de Neymar e comenta a situação. “Mas é isso, né. Uai, se eu pudesse, eu entrava”, disse Endrick, de acordo com a dublagem labial apresentada pela TV Globo.

A ausência do jovem atacante em campo gerou revolta após a estreia brasileira na Copa. Mesmo com a Seleção tentando buscar o gol da vitória, Ancelotti optou por não utilizar Endrick durante os 90 minutos.

O Brasil começou a partida com Igor Thiago como titular no comando do ataque. Na etapa complementar, o treinador promoveu a entrada de Matheus Cunha, mantendo Endrick entre os reservas até o apito final.

A partida contra o Marrocos teve início complicado para a Seleção Brasileira. A equipe africana abriu o placar com Saibari, ainda na primeira etapa, aumentando a pressão sobre o Brasil logo na estreia do torneio.

A reação brasileira veio também no primeiro tempo. Vini Jr. marcou o gol de empate em uma jogada individual, deixando o placar em 1 a 1 antes do intervalo.