O desabafo de Galvão Bueno no SBT: "Pior lugar que já fiquei"

247 -O narrador Galvão Bueno comandou a transmissão do empate entre Brasil e Marrocos e fez comentários sobre a estrutura no estádio e o desempenho da Seleção Brasileira. As informações são da coluna Fábia Oliveira, no Metrópoles.

A partida marcou uma nova etapa na carreira de Galvão Bueno, que passou 43 anos na Globo e agora atua como principal voz do SBT nas transmissões dos jogos do Brasil no Mundial. Segundo a coluna Fábia Oliveira, a estreia foi marcada por observações do narrador sobre diferentes aspectos da cobertura e da atuação brasileira.

Antes mesmo do início do jogo, Galvão demonstrou insatisfação com o espaço reservado à equipe de transmissão no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, palco do confronto entre Brasil e Marrocos.

“Em 14 Copas que eu fiz, esse é o pior lugar que já fiquei”, afirmou.

Durante a partida, o narrador voltou a elevar o tom após o gol marcado por Marrocos. Ao comentar o lance, Galvão apontou falhas na marcação brasileira e também criticou a saída do goleiro Alisson.

“A defesa, me desculpa, não pode falhar dessa forma. A bola passou entre o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, os dois que estavam ali, e o Gabriel não acompanhou. Não tem nada para falar, tem que jogar. Tem que jogar bola e partir para cima. […] Se é para sair assim, fica no gol”, comentou o narrador.

A fala repercutiu por ocorrer justamente na estreia do Brasil na Copa e no primeiro jogo de Galvão Bueno em um Mundial fora da emissora onde construiu a maior parte de sua trajetória na televisão. A presença do narrador no SBT também foi um dos elementos de maior expectativa para a cobertura da competição.

Escalado como principal nome da emissora para os jogos da Seleção Brasileira, Galvão iniciou a nova fase acompanhando uma partida que terminou com resultado abaixo do esperado para parte da torcida. O empate com Marrocos ampliou a atenção sobre as escolhas da equipe, a atuação defensiva e a resposta do Brasil durante o jogo.

A crítica à defesa brasileira foi um dos pontos mais fortes da transmissão. Galvão destacou o espaço deixado entre Marquinhos e Gabriel Magalhães no lance do gol adversário e cobrou uma postura mais agressiva da Seleção após sair atrás no placar.

A estreia também simbolizou uma mudança importante no cenário das transmissões esportivas no país. Pela primeira vez em uma Copa do Mundo, Galvão Bueno narrou uma partida da Seleção Brasileira fora da Globo, emissora à qual esteve ligado por mais de quatro décadas.