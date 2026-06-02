JBS mira Copa para ampliar liderança no churrasco no Brasil

247 - A JBS definiu a Copa do Mundo de 2026 como uma vitrine estratégica para ampliar sua presença no churrasco brasileiro, combinando marcas líderes, expansão de categorias e um portfólio multiproteína voltado a diferentes momentos de consumo.

A companhia pretende transformar o churrasco em uma de suas principais plataformas de crescimento no Brasil durante o ano do Mundial. A estratégia envolve a Maturatta Friboi, com foco na carne bovina, e a Seara, que avança em produtos ligados ao chamado “primeiro tempo” do churrasco, como linguiças, frango, aperitivos e acompanhamentos.

O movimento ocorre em um cenário de mudança no comportamento do consumidor. O churrasco brasileiro deixou de ser uma ocasião centrada quase exclusivamente na carne bovina e passou a reunir uma cesta mais ampla de produtos, impulsionada pela diversificação das proteínas, pela conveniência e pelo hábito de compartilhar refeições em família ou entre amigos.

De acordo com dados da Kantar Worldpanel citados pela companhia, as ocasiões de churrasco cresceram 22% em 2025 na comparação com o ano anterior. A Copa do Mundo tende a reforçar esse movimento, com avanço de 10% nas vendas de carne durante o torneio. Nesse contexto, a carne bovina permanece entre as categorias mais relevantes para o consumo no churrasco.

Para fortalecer sua presença nesse mercado, a Maturatta Friboi escalou Ronaldinho Gaúcho como protagonista da nova campanha da linha Churrascatta. A ação busca associar a marca a atributos como qualidade, tradição e experiência no churrasco brasileiro.

A campanha explora uma conexão cultural já consolidada no país. Segundo pesquisa de mercado citada pela JBS, 86% dos brasileiros associam futebol e churrasco. A partir desse dado, a comunicação adotou o conceito “Futebol chama churrasco, e essa paixão fica completa com Maturatta”. A campanha trabalha diferentes sentidos da palavra “chama”, tanto em referência à grelha quanto ao ato de reunir pessoas em torno das partidas.

“A Maturatta foi construída para liderar o território do churrasco dentro da Friboi. É uma marca especializada, com cortes desenvolvidos para entregar maciez, sabor e uma experiência superior nessa ocasião, que ganha ainda mais relevância em um cenário de Copa do Mundo, quando as confraternizações aumentam e o churrasco se fortalece como um dos principais momentos de consumo do varejo brasileiro”, afirma Renato Costa, presidente da Friboi.

Enquanto a Maturatta Friboi reforça a atuação da JBS no segmento de carne bovina, a Seara busca ampliar a presença da companhia em outras categorias da cesta do churrasco. A marca aposta em produtos consumidos antes ou durante o preparo das carnes principais, em uma estratégia voltada a capturar diferentes etapas da ocasião de consumo.

Pesquisa realizada pela Seara mostra que 56% das famílias brasileiras pretendem se reunir para assistir aos jogos da Copa do Mundo de 2026 fazendo churrasco. A marca também lembra que, durante o Mundial de 2022, a ocasião gerou R$ 550 milhões adicionais no varejo brasileiro. Entre os destaques daquele período estiveram as linguiças, que registraram incremento superior a R$ 31 milhões em vendas em relação à sazonalidade normal.

Para dialogar com o universo do futebol, a Seara apostou em Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho na campanha “Churrasco que é churrasco começa com Seara”. A ação busca conectar a marca ao momento de maior audiência e consumo do calendário esportivo brasileiro.

Além da campanha, a Seara lançou uma linha voltada ao “primeiro tempo do churrasco”. Entre os produtos estão mini-hambúrguer para grelha, linguiça com queijo coalho, smoked beef franks da linha American Grill e a nova pasta de alho Seara.

“O objetivo da Seara é começar ganhando no primeiro tempo do churrasco. Hoje, metade da cesta dessa ocasião já é composta por categorias que vão além da carne bovina, como linguiças, frango, aperitivos e acompanhamentos. Existe uma oportunidade importante de ampliar presença justamente nesses momentos, que ganham ainda mais relevância durante a Copa do Mundo”, afirma João Campos, presidente da Seara.

Segundo João Campos, a expectativa é que as vendas da Seara para este Mundial sejam 40% superiores às registradas na Copa do Mundo de 2022.

A marca também enxerga espaço para desenvolver novas categorias no varejo alimentar. A pasta de alho, por exemplo, foi criada para estimular vendas cruzadas em supermercados e padarias, acompanhando o crescimento de itens de conveniência dentro da ocasião churrasco.

A estratégia da JBS acompanha transformações mais amplas no mercado brasileiro de proteínas. O frango já aparece em 29,7% das ocasiões de churrasco no Brasil, consolidando-se como a terceira proteína mais consumida nesse momento. Cortes suínos, como costela e panceta, também ganharam espaço, enquanto categorias associadas à praticidade passaram a crescer acima da média do mercado.