Brasil envia ajuda humanitária à Bolívia com doação de 21 toneladas de alimentos

247 - O governo brasileiro enviou nesta sexta-feira (29) uma carga de ajuda humanitária à Bolívia composta por 16 toneladas de arroz e 5 toneladas de leite em pó integral. Os alimentos partiram da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, e seguem para La Paz em uma aeronave cargueira KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o Palácio do Planalto, a iniciativa ocorre em resposta a um pedido do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, feito durante conversa telefônica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no início desta semana.

De acordo com o governo brasileiro, a doação não afetará o abastecimento interno de alimentos. A operação foi organizada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, com participação dos ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa, da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública.

A ajuda chega em meio a um cenário de instabilidade na Bolívia. O país enfrenta uma crise política, econômica e social marcada por protestos em diversas regiões. Nas últimas semanas, manifestantes bloquearam rodovias e realizaram atos cobrando mudanças na política agrária, melhorias na qualidade do combustível e a renúncia do presidente Rodrigo Paz.

As manifestações têm sido reprimidas pelas forças de segurança bolivianas, que utilizaram bombas e gás lacrimogêneo para dispersar os protestos em diferentes localidades.

Na segunda-feira (25), Lula e Rodrigo Paz conversaram por telefone sobre a situação boliviana. Segundo auxiliares do presidente brasileiro que acompanharam a ligação, o chefe de Estado boliviano apresentou três solicitações ao governo brasileiro: o empréstimo de uma aeronave para o transporte interno de alimentos, o envio de produtos não perecíveis e a divulgação de uma manifestação pública de Lula em apoio ao diálogo institucional no país vizinho.

Até o momento, o governo brasileiro anunciou apenas o envio dos alimentos.

Após a conversa, o Palácio do Planalto divulgou nota informando que “o presidente Lula reiterou sua solidariedade ao governo e ao povo bolivianos e ressaltou a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito”.