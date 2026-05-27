Itamaraty alerta brasileiros na Bolívia diante de protestos e bloqueios de estradas

247 - O Ministério das Relações Exteriores emitiu um alerta para brasileiros que estão na Bolívia ou pretendem viajar ao país em meio à onda de protestos. O cenário em território boliviano inclui bloqueios de estradas, falta de combustível e escassez de alimentos. As informações são da CNN Brasil.

Em comunicado publicado nas redes sociais, o Itamaraty informou que "não recomenda viagens aos departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, na Bolívia, em razão dos bloqueios de estradas registrados em diferentes regiões dessas localidades".

Segundo o governo brasileiro, os bloqueios têm provocado interrupções relevantes nas rodovias e comprometido o acesso a destinos turísticos como Salar de Uyuni e Copacabana, além de dificultar deslocamentos para a região de La Paz.

O Itamaraty também afirmou que, em alguns casos, a saída dessas localidades está sendo realizada apenas por via aérea. O ministério alertou ainda que os bloqueios podem atingir outras regiões do país, já que a situação permanece instável.

Recomendações aos brasileiros

O governo brasileiro orientou cidadãos que já estão nas áreas afetadas a evitar deslocamentos rodoviários não essenciais, principalmente nas regiões com bloqueios. O Itamaraty também recomendou acompanhar as condições das estradas pelo portal oficial da Administradora Boliviana de Carreteras, manter contato frequente com familiares e informar regularmente a localização.

Entre as orientações divulgadas pelo ministério estão ainda evitar ajuda de desconhecidos devido ao risco de golpes, furtos e roubos, procurar abrigo seguro e seguir as determinações das autoridades locais. O atendimento consular para emergências permanece disponível. Brasileiros em situação de risco podem procurar a Embaixada do Brasil em La Paz pelo telefone de plantão consular +591 7061-2897.

Ajuda humanitária autorizada por Lula

Na segunda-feira (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o envio de ajuda humanitária à Bolívia após conversa telefônica com o presidente boliviano, Rodrigo Paz.

A medida atende a um pedido do governo boliviano para o empréstimo de uma aeronave destinada à distribuição de ajuda humanitária e insumos em regiões afetadas pelos bloqueios.

Crise política e protestos

A Bolívia enfrenta uma série de protestos organizados por sindicalistas, mineradores, indígenas e agricultores. Os manifestantes cobram aumento salarial e acusam o governo de Rodrigo Paz de adotar medidas de austeridade.

Os bloqueios em dezenas de estradas agravaram o desabastecimento de combustível e alimentos em várias regiões do país. Em La Paz, a população enfrenta falta de produtos como frango, frutas e verduras. Nos últimos dias, o governo boliviano organizou ações de distribuição de alimentos para reduzir os impactos da crise.

Na segunda-feira (25), Rodrigo Paz afirmou em discurso que está aberto ao diálogo, declarou que não pretende realizar privatizações e anunciou a redução de 50% do salário dele e de seus ministros.