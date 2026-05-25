Após conversa com Rodrigo Paz, Lula determina envio de ajuda humanitária à Bolívia

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone, na tarde desta segunda-feira (25), com o presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, para tratar da crise humanitária enfrentada pelo país vizinho em meio a protestos e bloqueios de estradas.

Os bloqueios vêm provocando desabastecimento em diferentes regiões da Bolívia, agravando a situação humanitária no país. Durante a conversa, Lula manifestou solidariedade ao governo e ao povo boliviano diante da crise.

Lula defende diálogo e respeito às instituições

Em nota, o Palácio do Planalto destacou que durante a conversa, o presidente Lula ressaltou “a importância do pleno respeito às instituições democráticas e ao Estado de Direito”.

O texto ressalta que Lula também defendeu que o governo boliviano e os movimentos sociais evitem confrontos e priorizem uma saída pacífica para a crise,” privilegiando o diálogo como caminho para a superação das divergências e para a preservação da paz social”.

Brasil enviará ajuda humanitária

Ainda segundo o Planalto, o presidente Lula determinou o envio de ajuda humanitária à Bolívia após solicitação feita por Rodrigo Paz. O governo brasileiro, no entanto, ainda não detalhou quais tipos de assistência serão enviados ao país vizinho nem o prazo para o início da operação humanitária.

As manifestações no país vizinho são impulsionadas por centrais camponesas, pela Central Operária Boliviana (COB) e por apoiadores do ex-presidente Evo Morales. Os movimentos cobram a renúncia de Rodrigo Paz, que está há seis meses no cargo, e afirmam que o governo não conseguiu enfrentar a crise política e econômica que atravessa o país.