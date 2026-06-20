Oficial: Raphinha tem lesão muscular confirmada e desfalca a seleção na Copa do Mundo

247 - A Seleção Brasileira terá um desfalque importante para a sequência da Copa do Mundo. O atacante Raphinha teve uma lesão muscular na coxa direita confirmada após exames realizados neste sábado (20)..

O jogador sentiu dores ainda no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, na sexta-feira, na Filadélfia, e precisou ser substituído aos 38 minutos após uma arrancada que originou o segundo gol do Brasil.

Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol confirmou o diagnóstico da lesão muscular na região posterior da coxa direita e informou que o atleta iniciará protocolo de tratamento intensivo.

Segundo o comunicado divulgado pela entidade, “o atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível”.

A CBF não divulgou prazo para o retorno do jogador aos gramados, mas a expectativa interna é de acompanhamento diário da evolução do quadro clínico.

Avaliação médica indica quadro sem gravidade maior

Ainda conforme apuração do G1, o exame de imagem não indicou uma lesão considerada grave, embora o departamento médico da seleção aguarde a evolução nos próximos dias para uma avaliação mais precisa. A presença de edema e inchaço na região ainda impede um diagnóstico definitivo em relação ao tempo de recuperação.

Internamente, a avaliação inicial foi considerada positiva em relação ao cenário mais crítico, embora a cautela seja mantida pela comissão técnica.

A situação acende um alerta para o histórico recente do atacante. Esta é a quarta lesão muscular na região posterior da coxa sofrida por Raphinha nos últimos 12 meses. Na atual temporada pelo FC Barcelona, o jogador chegou a ficar mais de três meses afastado dos gramados e perdeu 23 partidas.

O problema recorrente levanta preocupação sobre a condição física do atleta para o restante da competição.

Regulamento impede substituição no elenco

De acordo com o regulamento da FIFA, não é permitido substituir jogadores na lista de inscritos após o prazo limite de 24 horas antes da estreia na Copa do Mundo. Dessa forma, a Seleção Brasileira não poderá convocar um substituto para a vaga de Raphinha neste momento.

Assim, o técnico Carlo Ancelotti terá de trabalhar com os 26 jogadores já inscritos no torneio.

Opções para o setor ofensivo

Com a ausência de Raphinha, surgem alternativas para a ponta direita na equipe brasileira. Entre os nomes disponíveis estão Endrick, Vinícius Júnior e Luiz Henrique, que passam a disputar espaço no setor ofensivo.

A comissão técnica acompanha a evolução do quadro clínico do atacante com a expectativa de possível recuperação apenas nas fases finais da competição, dependendo da resposta ao tratamento.