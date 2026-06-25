Reação de Ancelotti a árbitro em gol de Vini Jr viraliza nas redes; confira
Técnico da seleção brasileira chamou atenção ao protestar com o quarto árbitro durante lance de gol marcado por Vini Jr.
247 - O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, chamou atenção nas redes sociais ao protestar com o quarto árbitro durante o lance do gol marcado por Vini Jr. pelo Brasil.
A reação do treinador à beira do campo ganhou repercussão porque Ancelotti ainda reclamava da anulação de um gol anterior, marcado por Vini Jr., por falta do atacante em um defensor escocês. O técnico apareceu cobrando a arbitragem no momento em que a jogada seguinte terminou com nova participação decisiva do jogador brasileiro.