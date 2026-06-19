Seleção portuguesa diz ignorar críticas a Cristiano Ronaldo após tropeço na Copa

Por Rohith Nair

PALM BEACH GARDENS, Estados Unidos, 19 Jun (Reuters) - A seleção de Portugal está ignorando as críticas à equipe e ao capitão Cristiano Ronaldo após um empate decepcionante na estreia na Copa do Mundo contra a República Democrática do Congo, afirmou o zagueiro Rúben Dias nesta sexta-feira.

O Congo, que disputa sua primeira Copa do Mundo em 52 anos, frustrou Portugal no empate em 1 x 1, que deixou a seleção europeia com apenas um chute a gol, apesar de ter completado 740 passes, o que gerou uma enxurrada de críticas.

Cristiano Ronaldo, em particular, ficou na mira das críticas, já que a seca de gols do jogador de 41 anos em grandes torneios se estendeu para 10 partidas, remontando à Copa do Mundo de 2022, apesar de ser o maior artilheiro da seleção em todos os tempos.

“As críticas não têm importância para nós, são ruído e fazem parte da competição... É tudo ruído”, disse Dias aos repórteres no centro de treinamento de Portugal.

“Isso sempre acontece quando você tem uma partida que não corre bem. Estamos nos isolando das críticas desnecessárias.”

O capitão de Portugal foi alvo de uma crítica contundente do ex-atacante da França Thierry Henry, que sugeriu que Cristiano Ronaldo estava jogando em busca da glória pessoal, em vez do sucesso da equipe.

“Uma coisa é importante: a equipe precisa marcar, não você precisa marcar”, disse Henry em sua análise na Fox, acrescentando que Cristiano Ronaldo estava atrapalhando os companheiros que estavam em melhor posição para marcar.

Mas Dias se recusou a destacar Cristiano Ronaldo, que está disputando sua sexta Copa do Mundo.

“Cristiano, é claro, está acostumado a lidar com a pressão da mídia que costumamos enfrentar no clube, na seleção, em torneios mundiais e em competições europeias”, disse Dias.

“Nesse tipo de competição, nunca vai ser perfeito... É uma competição que só se ganha se jogar bem jogo após jogo”, acrescentou.

Dias, que ficou no banco na estreia enquanto se recuperava de uma lesão, declarou-se pronto para jogar na segunda partida da fase de grupos, na terça-feira, contra o Uzbequistão.

Depois de ter enfrentado a defesa com cinco jogadores do Congo, Portugal pode se deparar com uma estratégia semelhante do Uzbequistão, e Dias disse que essa é uma tática que ele já viu várias vezes enquanto jogava pelo Manchester City.

“Venho de jogar a maioria das partidas do meu clube contra times que usam uma defesa com cinco jogadores, então tenho uma ideia muito clara sobre isso”, disse Dias.

“Respeitar a disciplina posicional se torna decisivo em partidas como essas. Acredito que temos jogadores com qualidade suficiente para que, respeitando nossas posições e tomando as decisões certas, possamos fazer a diferença.”

(Reportagem de Rohith Nair, em Miami)