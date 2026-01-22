Abiove projeta recorde no processamento de soja em 2026

SÃO PAULO, 22 Jan (Reuters) - O esmagamento de soja no Brasil deverá alcançar um recorde de 61 milhões de toneladas em 2026, contra 58,5 milhões em 2025, segundo levantamento mensal da associação da indústria Abiove divulgado nesta quinta-feira.

Já a safra de soja do Brasil foi estimada em 177,124 milhões de toneladas em 2025/26, contra 171,481 milhões toneladas no ano anterior.

A Abiove previu ainda estoques finais de soja do Brasil em 9,195 milhões de toneladas, contra 7,071 milhões na safra anterior.

(Por Ana Mano)