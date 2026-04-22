Anec estima recorde na exportação de soja em abril

Reuters - A exportação de soja do Brasil neste mês foi estimada nesta quarta-feira em 16,4 milhões de toneladas, queda de quase 300 mil toneladas em relação à previsão da semana anterior, mas ainda assim um volume recorde mensal, segundo números da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec).

À medida que o Brasil escoa sua safra recorde, cuja colheita está já perto de ser finalizada, os embarques deverão aumentar cerca de 2,9 milhões de toneladas na comparação anual, projetou a Anec.

O total previsto para abril superaria o recorde anterior, conforme dados da Anec, registrado em março de 2026, quando o país exportou 15,8 milhões de toneladas.

A exportação de farelo de soja foi projetada em cerca de 3 milhões de toneladas, avanço anual de 900 mil toneladas, apontou a Anec, que praticamente não alterou sua projeção semanal.

(Por Roberto Samora; edição de Letícia Fucuchima)