Anec: exportações de soja chegam a 15,4 milhões de toneladas em maio

247 - As exportações brasileiras de soja alcançaram 15,4 milhões de toneladas em maio, volume 8,7% superior ao registrado no mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). O levantamento da entidade aponta que o farelo de soja também apresentou crescimento no período. Os embarques do produto totalizaram 2,6 milhões de toneladas em maio, alta de 23% na comparação com igual mês do ano anterior.

Segundo a CNN Brasil, embora a soja tenha concentrado o maior volume exportado, o milho registrou a maior variação percentual entre os principais produtos. As exportações do cereal cresceram 411% em relação a maio de 2025, atingindo 281 mil toneladas. Os embarques de DDGS, coproduto da produção de etanol de milho utilizado na alimentação animal, somaram 65,1 mil toneladas no quinto mês do ano.

O resultado representa aumento de 343% na comparação anual. No conjunto dos grãos, as exportações brasileiras totalizaram 19,3 milhões de toneladas em maio. O volume corresponde a uma elevação de 18% frente ao mesmo período de 2025.

Acumulado do ano

Entre janeiro e maio, os embarques de soja chegaram a 58,5 milhões de toneladas, avanço de 7,8% em relação aos cinco primeiros meses do ano passado. No acumulado de 2026, a Anec também contabilizou exportações de 10,4 milhões de toneladas de farelo de soja, 5,75 milhões de toneladas de milho, 970 mil toneladas de trigo, 503 mil toneladas de DDGS e 35 mil toneladas de sorgo.

Apesar dos resultados positivos registrados até maio, a associação projeta retração nos embarques de alguns dos principais produtos em junho. A estimativa da Anec indica exportações de soja de 12,3 milhões de toneladas no próximo mês. Para o farelo de soja, a projeção é de 1,65 milhão de toneladas, enquanto os embarques de milho devem atingir 485 mil toneladas.

Os três volumes representam queda em relação a junho de 2025. A única expectativa de crescimento entre os produtos citados é para o DDGS. Segundo a entidade, as exportações poderão alcançar 76,9 mil toneladas em junho.