Exportações do agro chegam a US$ 8,1 bilhões em maio, aponta MDIC

247 - As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$ 8,1 bilhões em maio, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (3) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O resultado representa crescimento de 9,8% em relação ao mesmo mês de 2025. As informações são da CNN Brasil.

Os dados mostram que o agronegócio respondeu por 25,5% dos embarques do país no período. Além do aumento em valor, o setor registrou expansão de 6,1% no volume embarcado e de 2,8% nos preços dos produtos exportados.

Soja impulsiona desempenho do setor

O principal destaque de maio foi a soja, cujas exportações atingiram US$ 6,3 bilhões, equivalente a 20,2% de tudo o que o Brasil exportou no mês. O valor representa avanço de 14,6% em comparação com maio de 2025.

Também houve crescimento expressivo em outros produtos do agronegócio. As exportações de algodão bruto avançaram 45,3%, enquanto o milho não moído, exceto milho doce, registrou alta de 267,2%. Frutas e nozes não oleaginosas, frescas ou secas, cresceram 35,7%, e o arroz com casca apresentou aumento de 109.491,3% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entre as proteínas animais, a carne bovina fresca, refrigerada ou congelada somou US$ 1,7 bilhão, com alta de 50,2% sobre maio de 2025. As exportações de carnes de aves e miudezas comestíveis também avançaram 35,2%, alcançando US$ 780 milhões.

Resultado acumulado em 2026

No acumulado entre janeiro e maio, as exportações do agronegócio totalizaram US$ 34,5 bilhões, crescimento de 7,3% em comparação com os cinco primeiros meses de 2025. O setor registrou avanço de 3,8% no volume exportado e de 3,5% nos preços.

Apesar do aumento no valor embarcado, a participação do agronegócio no total das exportações brasileiras ficou em 23,2% no acumulado do ano, recuo de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.

A soja permaneceu como principal produto exportado pelo setor, com US$ 22,8 bilhões entre janeiro e maio, alta de 14,3% na comparação anual. Já o café não torrado, segundo item mais relevante da pauta exportadora do agronegócio, acumulou US$ 5,02 bilhões no período, com queda de 19,8% em valor e de 22,3% em volume.

Entre os produtos de maior relevância do setor, o café foi o único a registrar desempenho inferior ao de maio de 2025. No mês, as exportações do grão recuaram 24,5%, totalizando US$ 900 milhões.