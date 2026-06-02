China deve ampliar demanda global por amido de mandioca; avanço abre espaço para o Brasil

247 - A China tem ampliado sua influência sobre o mercado global de amido de mandioca, impulsionada pelo crescimento de sua indústria de alimentos, pela diversificação de matérias-primas industriais e pelo avanço de políticas voltadas à sustentabilidade. O movimento abre novas oportunidades para países exportadores, entre eles o Brasil. As informações são da CNN Brasil.

A fécula de mandioca vem conquistando espaço em diferentes segmentos da economia chinesa. O produto é utilizado tanto na fabricação de alimentos processados quanto em setores industriais, incluindo papel, adesivos e embalagens biodegradáveis.

Sustentabilidade como motor da demanda

Além da expansão do consumo, a China passou a exigir padrões ambientais mais rigorosos em suas cadeias produtivas. O país busca reduzir a dependência de matérias-primas fósseis e ampliar o uso de insumos renováveis em processos industriais e embalagens.

A estratégia está alinhada às metas ambientais chinesas, que incluem a redução das emissões de carbono e o aumento do uso de materiais biodegradáveis em setores industriais.

Nesse cenário, o amido de mandioca passou a disputar espaço com derivados de milho e trigo, além de produtos petroquímicos empregados na fabricação de plásticos e adesivos. A versatilidade do insumo e sua origem renovável ampliam sua competitividade em mercados que buscam alternativas de menor impacto ambiental.

Retração asiática favorece oferta brasileira

O avanço da demanda ocorre em um momento de restrições de oferta em importantes produtores asiáticos, como Tailândia e Vietnã, afetados por desafios climáticos e aumento dos custos de produção.

A reorganização do mercado internacional tem favorecido o Brasil, que amplia sua participação no comércio global de fécula de mandioca. Entre os fatores apontados pelo setor estão a competitividade agrícola e a adequação às exigências ambientais de mercados compradores.

A mandioca produzida no país, segundo representantes do setor, atende parte das novas demandas internacionais por não ser transgênica e estar associada a sistemas agrícolas renováveis.

Mandioca ganha espaço na transição industrial

Além da utilização tradicional na indústria alimentícia, a China também vem ampliando o emprego de amidos vegetais em embalagens biodegradáveis e materiais industriais sustentáveis, substituindo gradualmente insumos derivados de petróleo.

Com isso, a mandioca passa a ocupar papel relevante na transição para processos produtivos de menor impacto ambiental, consolidando a China como um dos principais motores do mercado global de amidos nos próximos anos.