BNDES supera R$ 160 bilhões em crédito ao agronegócio desde 2023

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 160,8 bilhões em crédito para o setor agropecuário brasileiro desde janeiro de 2023. Os dados foram divulgados pela própria instituição e mostram um avanço significativo no financiamento ao campo. Segundo a Agência de Notícias do BNDES, o volume representa um crescimento de 65,3% em comparação ao período entre 2019 e 2022, quando foram aprovados R$ 97,3 bilhões.

Os recursos alcançaram cerca de 93% dos municípios do país, abrangendo diferentes frentes do agronegócio. O montante inclui financiamentos por meio dos Programas Agropecuários do Governo Federal (PAGF), operações de crédito agrícola e apoio a projetos de investimento, como aquisição de máquinas, equipamentos e tecnologias voltadas à produção.

Parte relevante desse total foi direcionada ao fortalecimento da agroindústria. Ao todo, R$ 19 bilhões foram destinados a iniciativas que ampliam a capacidade produtiva, incluindo o aumento da produção de biocombustíveis, melhorias na armazenagem agrícola e investimentos em centros de pesquisa e inovação. No ciclo anterior, entre 2019 e 2022, esse tipo de financiamento somou R$ 11,7 bilhões, evidenciando uma expansão expressiva.

Investimentos em etanol lideram

O segmento de biocombustíveis, especialmente o etanol, se destacou no período recente. Foram aprovados R$ 13,5 bilhões para 48 projetos ligados à produção do combustível, valor 217% superior aos R$ 4,3 bilhões registrados no intervalo anterior.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a ampliação do crédito ao setor segue diretrizes do governo federal. “Por orientação do presidente Lula, o BNDES tem sido um dos principais parceiros do setor agropecuário brasileiro. Ampliamos o volume de recursos para esse setor em todas as áreas. Um dos destaques é a produção de biocombustíveis. Foram aprovados R$ 13,5 bilhões para 48 projetos de etanol, valor 217% superior ao que foi aprovado entre 2019 e 2022, que somou R$ 4,3 bilhões. Além disso, o Banco teve o maior orçamento já disponibilizado no Plano Safra 2025/2026, com R$ 70 bilhões”, afirmou.

A estratégia de expansão do crédito reforça o papel do BNDES como agente central no financiamento do agronegócio, setor que segue como um dos pilares da economia brasileira, com impacto direto na produção, exportação e inovação tecnológica no campo.