Com LCR de 2.000%, BNDES supera com folga exigência regulatória

247 - O BNDES encerrou março com um Índice de Liquidez de Curto Prazo (LCR) equivalente a 2.000%, ou seja, cerca de 20 vezes acima do mínimo exigido pelo Conselho Monetário Nacional para bancos do seu porte.

A nova regra, aprovada recentemente, determina que instituições do segmento S2 mantenham ativos líquidos suficientes para cobrir saídas de caixa previstas em um período de 30 dias.

"Apesar da medida do CMN não alterar a rotina do BNDES, devido à gestão diligente de manutenção de ativos mais que suficientes para garantir a liquidez no curto prazo, a decisão do governo do presidente Lula é fundamental para garantir maior solidez ao Sistema Financeiro Nacional", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, à Folha de São Paulo.

Na prática, um LCR de 100% já seria suficiente para garantir liquidez em cenários de estresse, o que evidencia a ampla margem de segurança do BNDES.