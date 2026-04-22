BNDES aprova R$ 300 milhões para a Positivo acelerar democratização de IA no Brasil

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 300 milhões para a Positivo Tecnologia, com foco na expansão de iniciativas de inovação, inteligência artificial e transformação digital no Brasil até 2028. O investimento integra o Plano de Inovação da companhia e busca ampliar o acesso à IA, além de fortalecer a competitividade industrial.

Segundo informações divulgadas pela Agência de Notícias do BNDES, o montante cobre 96% do total previsto no plano, estimado em R$ 311,75 milhões, sendo o restante financiado com recursos próprios da empresa.

Os investimentos serão direcionados às operações da Positivo em Curitiba (PR), Manaus (AM) e Ilhéus (BA). A estratégia está dividida em duas frentes principais: o desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial para o mercado e a modernização dos processos industriais com foco na chamada Indústria 5.0.

Expansão da inteligência artificial

Na área de inovação voltada ao mercado, a empresa pretende ampliar seu portfólio tanto no segmento de consumo quanto no corporativo. Entre os destaques está a proposta de democratizar o uso da inteligência artificial no cotidiano dos brasileiros, com soluções como a assistente “Minha Inteligência Artificial” e a plataforma “Control Center”, voltada à gestão de desempenho de dispositivos.

No segmento corporativo e no setor público, os investimentos priorizam a diversificação dos negócios e a oferta de soluções avançadas em infraestrutura de tecnologia da informação. Entre os projetos, estão melhorias na plataforma de contratos de Hardware as a Service (HaaS) e a evolução de kits biométricos para tornar a identificação digital mais eficiente.

Além disso, o plano contempla a expansão de soluções nas áreas de pagamentos, segurança e educação, consideradas estratégicas para o crescimento da companhia.

Indústria 5.0 e eficiência operacional

A segunda frente do investimento busca modernizar processos fabris, logísticos e sustentáveis por meio do uso de agentes de inteligência artificial. O objetivo é aumentar a eficiência operacional e fortalecer a governança sustentável da empresa.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou a importância do financiamento dentro da política industrial do governo federal. “São iniciativas aderentes à política industrial do governo do presidente Lula, que tem como um de seus objetivos o aumento da participação de empresas nacionais no segmento de plataformas digitais. Além disso, o apoio do BNDES contribui para o desenvolvimento de novas tecnologias no país e para o aumento da produtividade de um relevante ator da indústria brasileira”, afirmou.

Impacto econômico e geração de empregos

Para o presidente da Positivo Tecnologia, Hélio Bruck Rotenberg, o aporte representa um marco na trajetória da empresa. “Esse é, sem dúvidas, um momento muito especial nestes 36 anos de história e um novo capítulo para a nossa Companhia. Acompanhamos de perto as transformações do mercado e nos tornamos especialistas em transformar momentos desafiadores em grandes oportunidades. A chegada desse investimento amplia a nossa capacidade de investir com velocidade e escala em inovação para que possamos democratizar o acesso a IA e levar ainda mais benefícios a milhões de brasileiros. O apoio do BNDES vai fortalecer a competitividade e acelerar a contínua evolução da Positivo Tecnologia como provedora integrada e única no Brasil de produtos, serviços e soluções de infraestrutura de TI”, declarou.

A expectativa é que o plano de inovação gere cerca de 50 empregos diretos, especialmente nas áreas de engenharia, tecnologia da informação e inteligência artificial.

Parcerias e desenvolvimento tecnológico

O projeto também prevê o fortalecimento de parcerias com instituições de pesquisa no Brasil, como o CITS, em Curitiba, a Fundação Paulo Feitosa e o INDT, em Manaus, além de universidades federais. A iniciativa deve contribuir para o desenvolvimento de novas patentes e ampliar a capacidade tecnológica nacional.

Atualmente, a Positivo Tecnologia investe aproximadamente 4% de sua receita líquida anual em pesquisa e desenvolvimento, reforçando sua posição no setor de inovação tecnológica no país.