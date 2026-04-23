CMN aprova crédito para socorrer setor aéreo diante de alta nos combustíveis

247 - O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou nesta quinta-feira (23) uma nova linha de crédito voltada ao capital de giro das companhias aéreas, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC). A medida tem como objetivo reduzir os impactos da alta nos preços do combustível de aviação, agravada pelo conflito no Oriente Médio, e preservar a oferta de voos no país.

A iniciativa, que já havia sido anunciada anteriormente pelo governo federal, foi regulamentada agora e detalhada em resolução, conforme informações divulgadas pelo jornal Valor Econômico. O Ministério da Fazenda destacou que a linha de financiamento será reembolsável e destinada à recomposição da liquidez das empresas do setor.

Os recursos poderão ser operados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), na condição de agente financeiro oficial do FNAC, além de instituições financeiras que venham a ser habilitadas. As operações não contarão com garantia do Tesouro Nacional, e o risco de crédito será assumido integralmente pelas instituições financeiras participantes.

De acordo com as regras aprovadas, a remuneração do FNAC será de 4% ao ano, acrescida dos encargos cobrados pelos bancos operadores. O prazo máximo para pagamento será de até 60 meses, incluindo até 12 meses de carência para o início da amortização do principal.

Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que “a medida busca contribuir para a manutenção da oferta de transporte aéreo e da conectividade nacional, reduzindo a necessidade de repasse imediato de custos aos consumidores e mitigando riscos de descontinuidade operacional no setor”.

A resolução entra em vigor imediatamente após sua publicação oficial.