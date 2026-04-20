Motiva amplia rotas internacionais e fortalece logística de cargas nos aeroportos

247 - A administradora de aeroportos Motiva ampliou sua atuação no transporte aéreo internacional com a inclusão de dez novas rotas, fortalecendo uma frente de negócios que já movimenta cerca de 70 mil toneladas de cargas por ano. A expansão inclui destinos na América do Norte e na Europa e consolida o avanço da empresa no segmento logístico, que passou a representar 15% da divisão de aeroportos.

As informações foram divulgadas pela coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, seis das novas rotas estão concentradas no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, considerado o maior da região Sul e o quinto principal do país em transporte de cargas.

Atualmente, quatro voos cargueiros semanais partem dos Estados Unidos com destino ao terminal paranaense. As operações são realizadas pelas companhias Avianca/Tampa e Latam. Outras seis rotas conectam o aeroporto à Europa, com voos operados por empresas como Cargolux, Lufthansa e também a Latam.

Outro destaque da malha logística da Motiva é o Aeroporto Internacional de Navegantes, em Santa Catarina, que mantém uma rota regular para Miami, operada pela Bringer Air Cargo. Cada voo tem capacidade para transportar até 50 toneladas. A localização estratégica do terminal contribui para sua relevância: cerca de 80% das importações do estado estão concentradas em um raio de até 1h30 do aeroporto, o que facilita o escoamento da produção regional.

Além desses terminais, os aeroportos de São Luís (MA) e Joinville (SC), também administrados pela empresa, contam com operações de transporte de cargas, ampliando a capilaridade da rede logística.

Em Goiânia, a Motiva investe em infraestrutura especializada com o Terminal de Cargas Farmacêuticas, considerado o único do Brasil totalmente refrigerado e voltado exclusivamente para produtos farmacêuticos, químicos e hospitalares. O espaço possui área construída de 2.133,31 metros quadrados e capacidade de armazenamento de 1.531,8 metros cúbicos em câmaras frias.

O terminal oferece controle de inventário, integração com sistemas logísticos e suporte técnico especializado. A unidade está em processo de certificação CEIV, concedida pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que atesta a conformidade com padrões internacionais de qualidade na logística de medicamentos.