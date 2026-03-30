Investimentos de R$ 400 milhões impulsionam rodovias da Rota Sorocabana

247 - Mais de R$ 400 milhões em investimentos modernizam rodovias da Rota Sorocabana com foco em segurança viária, inovação tecnológica e conservação da malha, um ano após o início da concessão que abrange 460 quilômetros em 17 municípios do interior paulista.

A concessão, administrada pela Motiva Sorocabana, iniciou em 2025 obras consideradas estratégicas para a modernização do sistema rodoviário. Entre os principais projetos estão a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250) e intervenções para estabilização de áreas de risco na Rodovia Tenente Celestino Américo (SP-079).

No período, foram executados 230 quilômetros de recomposição asfáltica, além de 30 quilômetros de microrrevestimento e 210 quilômetros de correções de desníveis na pista, com melhorias também nos acostamentos. A sinalização foi amplamente reformulada, com a modernização de 2,9 mil pontos de iluminação e a revitalização da sinalização horizontal. Mais de 5 mil placas foram substituídas ao longo das rodovias.

A modernização incluiu ainda a implantação de pórticos eletrônicos do sistema Siga Fácil, que substitui as tradicionais praças de pedágio. O modelo permite a cobrança proporcional ao trecho percorrido, por meio da identificação de veículos via placas ou tags, reduzindo filas e contribuindo para a diminuição de acidentes.

O atendimento aos usuários também foi ampliado com a instalação de 14 Bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). As estruturas oferecem suporte completo, com totens de emergência, banheiros, água potável, fraldários e áreas de descanso. A operação conta com 14 ambulâncias — sendo três UTIs móveis —, sete guinchos, quatro caminhões-pipa e oito viaturas de inspeção que atuam continuamente.

Na área tecnológica, a concessionária investiu na instalação de 11 torres de radiocomunicação, 53 novos Sistemas de Atendimento ao Tráfego (SATs) e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs). O monitoramento é realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas para garantir maior agilidade e segurança no tráfego.

Para o segundo ano da concessão, estão previstas novas intervenções, como a duplicação da SP-250 entre os quilômetros 45 e 68, além da implantação de pontos de parada para descanso, readequações geométricas e demolição de praças de pedágio. Também está prevista a construção de vias marginais na SP-270, com novos acessos e pontos de ônibus.

O plano de longo prazo prevê investimentos totais de R$ 8,8 bilhões ao longo de 30 anos. Entre as melhorias programadas estão 68 quilômetros de duplicações, cerca de 40 quilômetros de marginais, 24 quilômetros de ciclovias, 171 quilômetros de acostamentos e 140 quilômetros de faixas adicionais, além da implantação de rampas de escape, passarelas e sistemas de monitoramento em tempo real.

O sistema Siga Fácil, supervisionado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), integra esse conjunto de inovações e disponibiliza informações detalhadas aos usuários por meio do site oficial, incluindo mapa de pórticos, formas de pagamento e canais de atendimento.