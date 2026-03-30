Haddad lidera entre os jovens e os eleitores mais maduros

247 – O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) apresenta desempenho relevante e crescente em segmentos estratégicos do eleitorado paulista, liderando entre os mais jovens e os eleitores mais maduros, além de registrar vantagem entre os mais ricos e mais escolarizados. Os dados são da pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta segunda-feira (30), pelo jornal Estado de S. Paulo.

O levantamento mostra que Haddad vence o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em faixas que historicamente têm grande influência no debate político e na formação de opinião, sinalizando uma base consistente e qualificada de apoio.

Desempenho expressivo entre jovens e idosos

Entre os eleitores de 16 a 24 anos, Haddad aparece na liderança com 40,5% das intenções de voto, superando Tarcísio, que registra 33,6%. O dado revela forte conexão do ex-ministro com as novas gerações, especialmente em um cenário marcado por disputas digitais e engajamento político crescente entre jovens.

Já entre os eleitores com mais de 60 anos, Haddad amplia ainda mais sua vantagem, alcançando 56,4% contra 31,2% do governador. O resultado indica também confiança significativa entre os mais experientes, reforçando sua presença em diferentes ciclos da sociedade.

Apoio qualificado entre os mais ricos e escolarizados

A pesquisa também aponta que Haddad lidera entre os eleitores com maior renda e nível educacional. No grupo com renda familiar acima de R$ 10 mil mensais, o ex-ministro aparece à frente, evidenciando respaldo em setores economicamente mais influentes.

No recorte por escolaridade, Haddad supera Tarcísio entre aqueles com ensino superior, um indicador relevante por envolver eleitores com maior acesso à informação e maior participação no debate público.

Força na capital paulista

Assim como ocorreu em 2022, Haddad mantém vantagem na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do País. Segundo o levantamento, ele tem 47,4% das intenções de voto entre os paulistanos, contra 41,5% de Tarcísio.

A liderança na capital reforça sua base urbana e sua trajetória política ligada à cidade, onde foi prefeito entre 2013 e 2016.

Equilíbrio entre as mulheres

Outro dado relevante é o equilíbrio na disputa entre o eleitorado feminino. Haddad aparece praticamente empatado com o governador, registrando 47,2% contra 47,7% de Tarcísio, indicando potencial de crescimento nesse segmento.

Entre os homens, Tarcísio ainda mantém vantagem, mas o desempenho de Haddad em grupos estratégicos compensa essa diferença e aponta para um cenário competitivo.

Cenário geral ainda em disputa

No quadro geral de primeiro turno, Tarcísio aparece com 49,1% das intenções de voto, enquanto Haddad registra 42,6%. O deputado federal Kim Kataguiri (Missão) soma 5%, e Paulo Serra (PSDB), 1,2%.

Apesar da vantagem do atual governador no agregado, os recortes da pesquisa indicam que Haddad lidera em segmentos-chave do eleitorado, com forte presença entre jovens, idosos, eleitores de maior renda e maior escolaridade — grupos que tendem a influenciar o debate político e o rumo da disputa.

Metodologia da pesquisa

O levantamento AtlasIntel/Estado de S. Paulo foi realizado entre os dias 24 e 27 de março, com 2.254 eleitores do estado de São Paulo. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01079/2026.