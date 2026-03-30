Senador tem hotel em Morungaba e impulsiona cidade ao topo das emendas Pix em São Paulo

247 - Morungaba, cidade do interior paulista com menos de 15 mil habitantes, tornou-se líder no recebimento de emendas Pix em São Paulo após concentrar milhões de reais destinados pelo senador Alexandre Giordano (Podemos), que possui um hotel no município, informa o Metrópoles.

Morungaba recebeu R$ 30,7 milhões em emendas desde 2021, sendo R$ 29,2 milhões — o equivalente a 95% do total — provenientes diretamente de Giordano. O volume representa cerca de R$ 2.105,47 por habitante, colocando a cidade no topo do ranking proporcional no estado.

Mesmo em valores absolutos, o município aparece entre os dez maiores beneficiados, ocupando a nona posição e superando cidades significativamente maiores, como Guarulhos e Santo André. O destaque chama atenção para a concentração de recursos em localidades específicas, prática adotada pelo parlamentar.

As chamadas emendas Pix, que consistem em transferências diretas para contas das prefeituras, passaram a ter maior nível de fiscalização após determinações do Supremo Tribunal Federal (STF). Esse modelo permite maior agilidade na liberação de recursos, mas também levanta questionamentos sobre transparência e critérios de distribuição.

Um dos casos que geraram repercussão envolve uma emenda de R$ 3 milhões destinada à melhoria de uma estrada municipal em Morungaba. A via, Benedito Olegário Chiavatto, é a mesma onde está localizado o Hotel Fazenda São Silvano, empreendimento de propriedade do senador. O projeto incluía paisagismo e obras de infraestrutura, com previsão de conclusão em 24 meses, embora não haja atualização recente sobre o andamento.

Em resposta, Giordano afirmou que a destinação dos recursos ocorreu após solicitação da prefeitura e que a obra atende a uma via pública que “beneficia a coletividade”. O senador também negou qualquer uso de verba pública para favorecer patrimônio familiar.

Outro repasse relevante ocorreu em 2023, quando cerca de R$ 3 milhões foram destinados ao Morungaba Rodeo Fest, com o objetivo de impulsionar o turismo local. Além disso, grande parte das emendas foi aplicada em obras de asfaltamento no município.

Ao todo, Giordano direcionou mais de R$ 100 milhões em emendas Pix para apenas sete cidades, adotando uma estratégia diferente de outros parlamentares que distribuem recursos de forma mais pulverizada. Osasco lidera em valores recebidos, com R$ 35 milhões, seguida por Ubatuba, que recebeu R$ 24 milhões e é frequentemente visitada pelo senador.

Apesar de ter base política na zona norte da capital paulista, Giordano não destinou emendas Pix para a cidade de São Paulo.

Em nota, o senador destacou que as transferências ocorreram ao longo de seis anos, com média anual de R$ 5,8 milhões. “O fato de o município ter menor população não elimina suas demandas em áreas como saúde, infraestrutura e segurança, nem reduz a necessidade de recursos para seu atendimento”, afirmou.

O comunicado também reforça que os repasses seguiram critérios formais: “Os recursos foram indicados a partir de solicitações formais da prefeitura, com base em demandas locais, e seguiram todos os trâmites legais de aprovação, empenho e pagamento”.

Sobre questionamentos envolvendo possível benefício indireto ao seu patrimônio, Giordano declarou que “nunca nenhuma verba de emenda foi aplicada em obra que beneficia a propriedade de sua família, uma vez que o patrimônio familiar foi construído antes do mandato parlamentar”.

O senador também comentou um episódio recente envolvendo abordagem policial, afirmando que “foi autuado e liberado no local, não havendo qualquer tentativa de fuga ou descumprimento de ordem policial”. Segundo ele, “as pendências identificadas foram imediatamente encaminhadas para regularização, sendo que o veículo já se encontra devidamente em conformidade com a legislação”.

No ranking estadual, outras cidades pequenas também se destacam no volume de emendas por habitante, como Santa Clara d’Oeste e Queiroz. Já em valores totais, Carapicuíba lidera com ampla vantagem, consolidando-se como principal destino desse tipo de recurso no estado de São Paulo.