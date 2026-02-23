Brasil avança para exportar ovos e carnes para a Coreia do Sul

247 - A missão oficial do governo brasileiro à Coreia do Sul registrou novos avanços nas tratativas para ampliar e diversificar a presença de produtos agropecuários nacionais no mercado asiático. Nesta segunda-feira (23), o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro (PSD), detalhou etapas decisivas para a abertura de mercados para ovos, uva, carne suína e carne bovina.

O governo sul-coreano confirmou o recebimento da documentação necessária para autorizar a importação de ovos brasileiros. Segundo Fávaro, a certificação deve ser emitida nos próximos dias, consolidando a fase final do processo. “O presidente sul-coreano confirmou que recebeu toda a documentação para a abertura do mercado do ovo brasileiro para a Coreia do Sul. Aguardamos nos próximos dias a emissão do certificado”, afirmou o ministro.

No caso da uva, ficou acertada a realização de auditoria por técnicos da Coreia do Sul, etapa considerada fundamental para habilitar o ingresso do produto brasileiro no país asiático. A medida integra a estratégia de diversificação da pauta exportadora do Brasil e fortalece a inserção de novos itens no comércio bilateral.

As negociações também avançaram no segmento de proteínas animais. Houve sinalização positiva para a ampliação do número de estados brasileiros autorizados a exportar carne suína à Coreia do Sul. A avaliação deverá contemplar unidades federativas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde Animal como livres de febre aftosa e de peste suína clássica. “Um avanço importante para a nossa suinocultura”, declarou Fávaro.

No caso da carne bovina, cuja abertura de mercado é buscada pelo Brasil desde 2008, a Coreia do Sul confirmou que realizará auditorias em frigoríficos brasileiros. O ministro destacou que os protocolos exigidos já foram cumpridos pelo lado brasileiro. “Cumprimos todos os protocolos e o presidente Lee garantiu de forma expedita que vai fazer auditoria nas plantas frigoríficas brasileiras”, disse.

As iniciativas fazem parte da agenda da missão oficial brasileira no país asiático e reforçam a cooperação sanitária e comercial entre Brasil e Coreia do Sul. Nos últimos dois anos, o Brasil contabiliza a abertura de 538 mercados internacionais para produtos agropecuários, movimento que amplia as oportunidades de exportação e consolida o protagonismo do agronegócio brasileiro no cenário global.