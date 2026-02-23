Brasil e Coreia do Sul firmam acordos para fortalecer o agronegócio

247 - O Ministério da Agricultura e Pecuária oficializou, nesta segunda-feira (23), em Seul, dois memorandos de entendimento com o governo da Coreia do Sul para ampliar a cooperação bilateral em áreas como agricultura, inovação, desenvolvimento rural e defesa sanitária. As assinaturas ocorreram na Casa Azul, sede do governo sul-coreano, durante a visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao país asiático.

Os acordos integram a agenda estratégica da missão brasileira na Ásia e consolidam uma nova etapa de aproximação entre os dois países no setor agropecuário.

Em declaração sobre a iniciativa, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, destacou a relevância da parceria. “A Coreia do Sul é um parceiro estratégico e esta agenda inaugura uma nova etapa de cooperação baseada em confiança, diálogo e complementaridade econômica. Estamos aproximando tecnologia, sustentabilidade e produção responsável para ampliar oportunidades ao agro brasileiro e fortalecer a segurança alimentar”, afirmou.

O primeiro memorando, firmado entre os ministérios da Agricultura de Brasil e Coreia do Sul, prevê a ampliação do intercâmbio técnico e institucional, com foco em ciência, tecnologia, agricultura digital, segurança alimentar e cadeias de abastecimento. O documento também contempla cooperação em medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS), incluindo a harmonização de normas e a troca de informações para avançar em temas de interesse comum.

Entre os pontos estabelecidos estão ainda ações voltadas à infraestrutura agrícola, estímulo a investimentos, intercâmbio científico e a criação de um Comitê de Cooperação Agrícola Brasil–Coreia. O colegiado terá a função de acompanhar e implementar as iniciativas conjuntas previstas no acordo.

O segundo memorando envolve, além do Ministério da Agricultura e Pecuária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Administração de Desenvolvimento Rural da Coreia. O objetivo é estruturar a cooperação no registro, avaliação e gestão de agrotóxicos e bioinsumos.

O acordo estabelece mecanismos para intercâmbio de informações técnicas, desenvolvimento de pesquisas conjuntas e compartilhamento de dados. Também estão previstas ações como intercâmbio de especialistas, programas de capacitação, realização de workshops e projetos científicos em parceria.

Com a formalização dos memorandos, Brasil e Coreia do Sul aprofundam a colaboração tecnológica e regulatória no setor agropecuário, ampliando o diálogo sobre segurança sanitária e inovação no campo, em um contexto de fortalecimento das relações estratégicas entre os dois países na Ásia.