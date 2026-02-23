Brasil e Coreia do Sul firmam plano contra crime internacional
Acordo entre PF e polícia sul-coreana prevê cooperação estratégica por quatro anos, com foco no combate ao crime organizado transnacional
247 - O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, foi recebido nesta segunda-feira (23), em Seul, pelo comissário-geral interino da Agência Nacional de Polícia da Coreia (Korean National Police Agency – KNPA), Yoo Jae Seong, em reunião oficial que resultou na assinatura de um plano estratégico de cooperação entre os dois países.
O encontro marcou o fortalecimento das relações institucionais entre Brasil e Coreia do Sul na área de segurança pública, com a formalização de metas conjuntas para os próximos quatro anos e a assinatura de acordos setoriais, incluindo um Memorando de Entendimento (MdE) entre a PF e a KNPA.
Os instrumentos firmados estabelecem diretrizes para ampliar a cooperação bilateral no enfrentamento da criminalidade organizada transnacional. Entre as prioridades estão o intercâmbio de informações estratégicas e o desenvolvimento de ações de capacitação técnica voltadas ao aprimoramento das atividades policiais.
Após a assinatura do plano estratégico, as autoridades participaram de um almoço institucional, momento em que aprofundaram discussões sobre o fortalecimento da cooperação internacional e a implementação de programas de capacitação interinstitucional.
A Korean National Police Agency, também chamada de Polícia Nacional da Coreia (KNPA), é a principal instituição policial sul-coreana, subordinada ao Ministério do Interior e Segurança. Com sede em Seodaemun, na capital Seul, a corporação reúne cerca de 135 mil policiais e exerce papel central na estrutura de segurança pública do país.
A agenda integra o conjunto de iniciativas voltadas à ampliação da cooperação internacional da Polícia Federal, especialmente no combate a crimes que ultrapassam fronteiras e exigem articulação entre diferentes nações.