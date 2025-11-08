Brasil negocia Cúpula da Carne anual na China para ampliar presença no exterior

Por Bianca Penteado, de Xangai – O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Roberto Perosa, afirmou, em entrevista ao Brasil 247, na quinta-feira (6), que a Cúpula da Carne Brasileira pode se tornar um evento fixo na China pelos próximos cinco anos.

A iniciativa deve integrar o projeto Beef and Road, que, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e o governo brasileiro, visa à promoção da carne nacional no exterior.

Segundo Perosa, o convite partiu de empresários locais e do governo da província de Henan, após um encontro entre exportadores da proteína brasileira e importadores do produto no país. O evento está previsto para ocorrer anualmente na cidade de Zhengzhou, cerca de uma semana antes da feira China International Import Expo (CIIE), em Xangai.

“Estamos estudando essa parceria e vamos, provavelmente, assinar esse termo de acordo no começo de 2026”, afirmou.

Atualmente, a China se mantém como o principal destino da carne bovina brasileira. Apenas em setembro deste ano, as exportações do produto para o mercado chinês registraram alta de 38,3% em comparação ao mesmo mês de 2024, totalizando 187,34 mil toneladas enviadas, conforme levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), divulgado no início de outubro.

O presidente da ABIEC enfatizou que a realização da cúpula anual representa uma oportunidade não apenas de fortalecer a presença brasileira no mercado chinês, mas também de aprimorar garantias de qualidade, segurança sanitária e sustentabilidade para a proteína nacional.

“É uma cúpula para a discussão dos temas da carne bovina brasileira na China. Ela acontece em Zhengzhou, um grande hub de distribuição no país, na importante província de Henan, que está no centro do território, e vai nos dar a oportunidade de diversificar ainda mais os destinos da carne brasileira”, disse.

No último domingo (2), foi realizada a terceira edição do projeto The Beef and Road: Bridging the Brazil–China Beef Routes, em Zhengzhou. O encontro contou com a participação de cerca de 100 empresários chineses e 40 brasileiros, além do apoio do governo de Henan e da presença de autoridades do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE).