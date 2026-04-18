Da Índia ao Brasil: a incrível viagem da manga que conquistou o País

247 – A manga, uma das frutas mais populares e apreciadas do Brasil, tem uma história que atravessa continentes e séculos, conectando o sul da Ásia ao território brasileiro por meio das rotas coloniais portuguesas. Originária da Índia, Bangladesh e Mianmar, onde é cultivada há mais de quatro mil anos, a fruta se transformou em símbolo cultural e agrícola em diversas partes do mundo — e encontrou no Brasil um dos seus ambientes mais favoráveis.

O cultivo da manga remonta a civilizações antigas do subcontinente indiano, onde a fruta é associada à fertilidade, à prosperidade e à espiritualidade. Textos em sânscrito já mencionavam a manga, e ela também aparece em tradições religiosas do hinduísmo e do budismo. Foi nesse contexto que os portugueses, ao chegarem à Índia no século XVI, entraram em contato com a fruta e decidiram levá-la para outras partes de seu império ultramarino.

Da Ásia às Américas

Com o avanço das grandes navegações, sementes e mudas de manga passaram a ser transportadas em navios portugueses, cruzando oceanos até chegar ao continente americano. No Brasil, a introdução ocorreu ainda no período colonial, especialmente na região Nordeste, onde o clima tropical quente e úmido favoreceu o rápido desenvolvimento da planta.

A adaptação foi tão bem-sucedida que, ao longo dos séculos, a mangueira se espalhou por diversas regiões do país, tornando-se parte da paisagem urbana e rural brasileira. Em muitas cidades, árvores antigas ainda resistem como testemunhas vivas desse intercâmbio botânico iniciado há mais de 500 anos.

O protagonismo do Nordeste

Hoje, o Brasil ocupa posição de destaque na produção global de manga, com forte concentração no Vale do São Francisco, entre Bahia e Pernambuco. A região reúne condições ideais de clima — com sol intenso e períodos secos — e infraestrutura de irrigação que permite algo raro no mundo agrícola: a produção durante todo o ano.

Esse diferencial garante ao país vantagem estratégica no mercado internacional. Ao controlar o ciclo produtivo por meio de técnicas avançadas, os produtores brasileiros conseguem ofertar manga em períodos de menor concorrência global, ampliando sua presença em mercados exigentes como Europa e Estados Unidos.

Diversidade e qualidade

Outro traço marcante da manga no Brasil é sua diversidade. Muitas das primeiras mangueiras foram plantadas a partir de sementes, o que resultou em grande variedade genética. Hoje, o país cultiva desde tipos tradicionais, como espada e rosa — conhecidas pelo aroma intenso — até variedades comerciais como tommy atkins, palmer, kent e keitt, voltadas à exportação.

Essa combinação de tradição e tecnologia consolidou a manga como um dos produtos mais relevantes da fruticultura brasileira, tanto no mercado interno quanto externo.

Uma história global

A trajetória da manga, da Ásia ao Brasil, revela não apenas o intercâmbio de culturas e espécies promovido pelas rotas coloniais, mas também a capacidade de adaptação de uma fruta que atravessou oceanos para se tornar parte do cotidiano de milhões de brasileiros.

De símbolo espiritual na Índia a protagonista da agricultura tropical no Brasil, a manga segue sendo um elo vivo entre diferentes regiões do mundo — e um exemplo de como a história dos alimentos também é a história das conexões humanas.