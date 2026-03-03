Escalada no Oriente Médio preocupa setor brasileiro de carne bovina

Reuters - Exportadores brasileiros de carne bovina estão preocupados com um possível prolongamento do conflito no Oriente Médio, destino de cerca de 10% dos embarques do produto do Brasil, disse Roberto Perosa, presidente da Abiec, em entrevista à Reuters nesta terça-feira.

Perosa afirmou que as empresas da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) estimam que de 30% a 40% dos embarques também passem pelo Oriente Médio antes de chegar aos mercados do Sudeste Asiático e da China, tornando a situação extremamente preocupante.

"Não há nada que possamos fazer", disse ele por telefone. "Está fora do nosso controle."

(Por Ana Mano)