      Escalada no Oriente Médio preocupa setor brasileiro de carne bovina

      "Não há nada que possamos fazer", disse Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne

      Criação de gado em Alto Paraíso (GO) 16/03/2018 (Foto: Ueslei Marcelino/Reuters)

      Reuters - Exportadores brasileiros de carne bovina estão preocupados com um possível prolongamento do conflito no Oriente Médio, destino de cerca de 10% dos embarques do produto do Brasil, disse Roberto Perosa, presidente da Abiec, em entrevista à Reuters nesta terça-feira.

      Perosa afirmou que as empresas da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) estimam que de 30% a 40% dos embarques também passem pelo Oriente Médio antes de chegar aos mercados do Sudeste Asiático e da China, tornando a situação extremamente preocupante.

      "Não há nada que possamos fazer", disse ele por telefone. "Está fora do nosso controle."

      (Por Ana Mano)

