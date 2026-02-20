Brasil e Índia avançam em cooperação agrícola e discutem ampliação de comércio bilateral

247 - Brasil e Índia avançaram nas negociações para fortalecer a cooperação agrícola e ampliar o comércio bilateral durante encontro realizado nesta sexta-feira (20), em Nova Délhi. A reunião envolveu os ministros Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), além do ministro indiano da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores, Shri Shivraj Singh Chouhan, dentro da agenda oficial da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital indiana.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o encontro abriu espaço para discussões estratégicas sobre bioinsumos, mecanização agrícola, inteligência artificial aplicada ao campo e possibilidades de complementaridade produtiva entre os dois países, considerados potências no setor agropecuário.

Durante as conversas, os ministros destacaram que Brasil e Índia enfrentam desafios semelhantes ligados à segurança alimentar e à necessidade de aumentar a produtividade agrícola sem comprometer a sustentabilidade. O diálogo também buscou impulsionar iniciativas que ampliem o acesso a mercados e promovam cooperação técnica em áreas consideradas prioritárias.

Um dos principais pontos abordados foi a ampliação do comércio de produtos agropecuários. Carlos Fávaro afirmou que o Brasil está disposto a avançar em negociações para facilitar importações indianas, ao mesmo tempo em que busca abrir novas oportunidades para exportações brasileiras.

“Tratamos da ampliação das relações comerciais. O Brasil está pronto para abrir a romã para importar da Índia e também para receber a noz macadâmia produzida aqui. Como contrapartida, buscamos a abertura do feijão-guandu, além de ampliar oportunidades para a carne de frango brasileira e a erva-mate”, declarou o ministro.

Além do comércio, Fávaro ressaltou que Brasil e Índia têm interesses convergentes no desenvolvimento de bioinsumos, considerados fundamentais para acelerar a transição para modelos produtivos mais sustentáveis. Segundo ele, a cooperação técnica pode incluir troca de conhecimento, pesquisas conjuntas e incentivo a tecnologias adaptadas às condições tropicais.

Paulo Teixeira também enfatizou o potencial de integração entre os dois países, apontando a complementaridade entre os sistemas agrícolas e as possibilidades de colaboração em melhoramento genético, mecanização e inovação tecnológica. O ministro destacou ainda que empresas brasileiras já atuam no mercado indiano, inclusive no segmento de genética bovina, o que, segundo ele, reforça a viabilidade de parcerias mais amplas.

A agenda agrícola ocorre em um cenário de expansão das relações econômicas entre Brasil e Índia. Em 2025, o comércio bilateral atingiu US$ 15 bilhões, registrando crescimento de 25,5% em relação ao ano anterior. A meta conjunta, segundo os representantes, é elevar esse volume para US$ 20 bilhões até 2030.